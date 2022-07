Conheça a trajetória da delegada responsável pela prisão do anestesista que estuprou mulher durante parto

O caso envolvendo o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por estuprar uma gestante durante uma cesárea, no Rio de Janeiro, colocou em evidência Bárbara Lomba, delegada responsável por sua detenção.

Bárbara é titular na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti e, após dar voz de prisão ao médico, encabeça a investigação contra ele.

Aos 46 anos de idade, ela tem no currículo apurações sobre homicídios, tráfico e crimes de milicianos. Sua atuação especificamente no caso envolvendo Giovanni tem rendido uma série de elogios.

No momento da prisão, Bárbara anunciou a detenção do anestesista em tom de voz baixo e polido. Só depois o algemou e o encaminhou à delegacia. A serenidade de sua conduta foi registrada em vídeo.

Casos de destaque

Bárbara Lomba já esteve à frente da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, onde assumiu, em 2019, a investigação do assassinato do pastor Anderson Gomes, marido da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza.

Ainda na DH, Bárbara atuou no esclarecimento da chacina de cinco jovens por integrantes de uma milícia, em 2018. Também comandou o desbaratamento de um grupo miliciano em Itaboraí.

Além disso, Bárbara também comandou a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente.

A delegada é formada em Direito pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro, na turma de 1997, e entrou para a Polícia Civil em 2001, aos 25 anos de idade.

Entenda o caso envolvendo o anestesista

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi flagrado em vídeo abusando sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense.

Anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por estupro (Reprodução/TV Globo)

Funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele costumava aplicar durante os partos, maior do que o comum.

Elas conseguiram, então, gravar o momento em que o rapaz aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente.

O vídeo foi repassado à polícia, e o anestesista foi preso em flagrante no último dia 10. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.