Saiba quem é o PM que matou oito pessoas e enviou áudio se explicando: ‘Não estava mais suportando’

O policial militar Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, que matou oito pessoas, sendo seis da própria família, e depois se matou, trabalhava na corporação há 12 anos, no Paraná. Ele costumava postar fotos com os filhos e a esposa nas redes sociais e até apareceu em uma postagem da mulher sobre o “Setembro Amarelo”, mês de prevenção ao suicídio.

Fabiano era natural de São Miguel do Iguaçu, que fica a cerca de 100 km da cidade de Toledo. Ele era casado com Kassiele Moreira, de 28 anos, desde 2012. Ele estava lotado no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo e atuava como motorista do oficial de serviço, um cargo de confiança.

De acordo com a Polícia Militar, na última quinta-feira (14), após cumprir o expediente, ele matou a esposa, a enteada, Amanda, os dois filhos, Kamili e Miguel, além da mãe e de um irmão. No caminho, ainda matou dois desconhecidos.

Em áudios enviados aos parentes, ele explicou o motivo dos crimes, destacando que não ia conseguir viver sem a esposa, demonstrando que eles estavam em crise no relacionamento, e citando dívidas.

“Eu não ia conseguir viver sem a Kassiele. Ela já não estava mais suportando muito o jeito que eu lidava com ela, não estava mais suportando se eu ia dar atenção pra ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo”, diz Garcia em um trecho do áudio.

Na gravação, o soldado afirma ainda que entrou “em um momento de depressão”, estava jogando, e havia se distanciado da esposa. Segundo a PM, ele não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos.

Em sua última publicação no Facebook, no último dia 12 de julho, deu sinais de que passava por uma fase difícil na sua vida. A imagem compartilhada mostra uma etapa de um jogo de videogame com muitos obstáculos, fazendo alusão ao momento que enfrentava.

Em uma foto junto publicada em 2019, Kassiele apareceu ao lado do marido e demonstrou apoio à campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

PM matou oito pessoas, entre elas a esposa, dois filhos e a enteada, no Paraná (Reprodução/Facebook)

Entenda o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, depois de cumprir o expediente na última quinta-feira, Fabiano seguiu para a cidade de Toledo, onde matou a esposa e a enteada.

Depois, o policial teria seguido para a casa da mãe, onde atacou a mulher e a matou usando uma faca. No local, atirou e matou um irmão. Na sequência, Fabiano seguiu para a cidade de Céu Azul onde os dois filhos viviam com a avó materna e também baleou e matou as duas crianças.

Além dessas vítimas, o PM também é apontado como o autor do assassinato de mais dois desconhecidos, sendo um adolescente de 17 anos e um jovem de 19, que passavam em uma rua nas proximidades da casa da mãe dele.

Veja a relação das vítimas abaixo:

Kassiele Moreira - esposa, de 28 anos

Miguel - filho, de 4 anos

Kamili - filha, de 9 anos

Amanda - enteada, de 12 anos

Irene - mãe, de 78 anos

Claudiomiro - irmão, de 50 anos

Adolescente desconhecido do PM - 17 anos

Jovem desconhecido do PM - 19 anos

A Polícia Militar divulgou uma nota lamentando a tragédia. “O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos e atuava como motorista do Coordenador do Policiamento da Unidade”, destacou a corporação.

“Desde dezembro de 2020 a região conta com o apoio do programa PRUMOS, que disponibiliza atendimento psicológico e social aos militares e dependentes, com profissionais contratados para atuar nas Organizações Policiais Militares”, ressaltou o texto.

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná disse lamentar o caso e informa que as Polícias Civil, Militar e Científica “não medirão esforços para apurar a motivação dos fatos.”