Prazo de inscrição na lista de espera do Sisu termina nesta segunda-feira

Os estudantes que não foram aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem se inscrever na lista de espera até 23h59 desta segunda-feira (18). Eles podem manifestar interesse em dois cursos nos quais se inscreveu no site do programa.

A medida vale apenas para aqueles que não foram aprovados em nenhum dos dois cursos que foram escolhidos na primeira etapa. Assim, os selecionados agora serão convocados pela instituição de ensino depois do dia 25 de julho.

A lista de espera não contempla todos os cursos que estavam disponíveis na etapa regular do Sisu. Entram agora aqueles que ofertaram vagas e, por algum motivo, elas não foram preenchidas.

Além de checar se o curso que procura está disponível nesta fase, o estudante deve ficar atento a note de corte. Normalmente elas tendem a ser mais baixas, mas ainda assim são critérios para a seleção dos aprovados.

Os estudantes também devem ficar atentos aos prazos, uma vez que, se for selecionado na lista de espera, terá menos tempo para procurar a instituição de ensino e fazer a matrícula.

Sisu

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

Para participar do Sisu será exigido do candidato que tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem, que, nesta edição, será a de 2021.

