Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 11 anos; criança deu à luz a um bebê

Criança de 11 anos é estuprada pelo padrasto no Rio (Pixabay/Divulgação)

Um homem foi preso suspeito de estuprar a enteada de 11 anos de idade no Rio de Janeiro. A vítima ainda foi mantida em cárcere privado pelo padrasto e pela mãe por pelo menos dois anos.

Na última sexta-feira (15), a garota deu à luz a um bebê em Duque de Caxias. Ela foi levada a uma unidade de saúde da cidade por uma ambulância, acionada após complicações no parto. Funcionários suspeitaram que a menina tivesse sido violentada e acionaram a polícia.

Os pais disseram que a menina havia sido estuprada há nove meses por um homem armado e que não sabiam que ela estava grávida. Testemunhas informaram, porém, que ela não deixava a casa onde morava havia pelo menos dois anos.

De acordo com as autoridades, o padrasto tentou ter acesso à garota no hospital, mas não conseguiu e ficou inconformado.

O padrasto teve a prisão temporária decretada pelo plantão judiciário após ter se negado a fazer um exame de DNA. Ele vai ficar preso por pelo menos 30 dias.

A mãe da criança também está sendo investigada por abandono intelectual por ter impedido a menina de frequentar a escola.

Mais testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Caso envolvendo anestesista

Ao falar sobre estupro, é inevitável que o caso envolvendo o anestesista preso em flagrante por estuprar uma gestante durante uma cesárea, também no Rio de Janeiro, venha à tona. O programa “Fantástico”, da TV Globo, exibiu no último domingo (17) uma série de depoimentos de pacientes atendidas por Giovanni Quintella Bezerra. Uma das vítimas relatou para a mãe, ao chegar no quarto, que estava “com um gosto muito ruim na boca”.

Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso por estuprar grávida durante cesárea (Reprodução/TV Globo)

Outra mulher, que passou pela terceira cesariana, relatou que naquela ocasião recebeu uma sedação muito maior do que antes. “Eu já não estava conseguindo falar mais, porque assim que ele saiu, eu já fui ficando mais mole, mais sedada. Aí ele falou que ia me dar uma anestesia geral. Tomei e não consegui mais lembrar de nada. Apaguei”, disse a mulher, que procurou a Delegacia da Mulher após ver as notícias sobre o caso.

A delegada Bárbara Lomba, responsável pelas investigações, destacou que as vítimas que estão sendo ouvidas ficam revoltadas com a situação. “O agente se aproveita da vulnerabilidade da vítima. Esse estado de vulnerabilidade, nesse caso, é a sedação. Ela estava desacordada”, destacou.

Até agora, pelo menos seis denúncias contra o médico são investigadas.

