Mais um médico é preso ao manter paciente em cárcere privado após complicações em cirurgia

No início da tarde desta segunda-feira (18), mais um médico foi preso em um hospital do Rio de Janeiro. Os policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias (Deam-Caxias) levaram cirurgião plástico Bolívar Guerrero Silva, acusado de manter uma paciente em cárcere privado em um hospital particular.

A mulher foi resgatada na unidade de saúde depois que sua família afirmou à polícia que ela estava em cárcere privado há quase dois meses, depois que um procedimento estético na barriga, conhecido como abdominoplastia, deu errado.

O g1 informou que a equipe que trabalha com o cirurgião plástico fez um comunicado nas redes sociais negando a acusação. Segundo a publicação, Bolívar liberaria a paciente se ela assinasse um documento se responsabilizando por qualquer problema após a liberação.

A operação de resgate da vítima

A paciente a cirurgia no início de março e em junho, voltou para se submeter a mais três intervenções. Parentes revelam que a cirurgia teve complicações, a ponto da barriga ter necrosado.

A polícia investiga a denúncia de que o médico e sua equipe estariam impedindo que a mulher fosse transferida para outra unidade de saúde.

Na última sexta-feira (15), a paciente recebeu um celular repassado pela polícia, que ao ligar para o aparelho, ouviu a paciente pedir desesperada para ser retirada do hospital, pois tinha medo de morrer.

Quando os agentes da Deam-Caxias chegaram no hospital para resgatá-la, a advogada da unidade médica alegou que a vítima estava sedada e não poderia fazer contato. Mesmo assim, os policiais entraram e encontraram a mulher chorando muito.

Fotos tiradas no momento do resgate comprovaram o estado de saúde delicado e foi pedido a Justiça a prisão do médico responsável pelo procedimento e que também administra a unidade.

Atualmente outros casos parecidos envolvendo o mesmo médico são investigados pela polícia.

