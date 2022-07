Confira 50 vagas de emprego abertas para começar a semana

A Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada no final do mês de junho pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontou que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 9,8% no trimestre móvel encerrado em maio.

O recuo foi de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022 e de 4,9 pontos percentual na comparação com o mesmo período de 2021. Segundo o IBGE, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2015.

Se você é um dos brasileiros que ainda busca uma recolocação no mercado de trabalho, confira as mais de 50 vagas listadas abaixo. As oportunidades são para as áreas de tecnologia, comunicação, vendas, RH, entre outras.

Adeste

A Adeste, empresa soluções inovadoras para os setores de alimentos, saúde e nutrição animal, está com mais de 30 vagas em aberto para os mais diversos cargos, como Ajudante de Produção, Analista de Assuntos Regulatórios, Analista de Planejamento Financeiro, Analista de Recursos Humanos Junior, entre outros e aos interessados basta acessar o link.

Quicko

A Quicko, app de mobilidade que funciona como um Waze do transporte público, fornecendo otimização de rota, está com três vagas abertas para as áreas de Business Development Manager, UX Designer e Assistente Executivo. As vagas são para cargos efetivos e variam no modelo de home office e presencial em São Paulo, onde a empresa está localizada. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode enviar seu currículo para o banco de talentos da Quicko. Interessados podem se candidatar pelo link.

PINEPR

A agência de relações públicas PinePR está com vagas abertas para os cargos de Trainee (estágio) em assessoria de imprensa e Executivo de Atendimento Sênior, buscando pessoas organizadas, com escuta ativa e que tenham experiência e/ou interesse no ecossistema de tecnologia, inovação, scale-ups - como fintechs, edtechs, etc - e empreendedorismo, além do contato com a área de assessoria de imprensa. Para fazer parte do time, envie o currículo para o e-mail vagas@pinepr.com com o cargo desejado no assunto.

REI DO PITACO

O Rei do Pitaco é uma plataforma de fantasy game diário na qual os usuários escalam jogadores das ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho desses atletas na vida real. Neste mês de julho, a sportstech abriu nove vagas, entre elas: Head of SportsBook, Staff Software Engineer (Mobile), Engineering Manager, Senior Software Engineer - Backend, Software Engineer (Data Plataform), Senior SRE Engineer e Senior Engineering Manager.

Para concorrer ao cargo desejado é importante a graduação na área, para saber mais sobre as vagas disponíveis e os benefícios de trabalhar em uma startup líder, acesse o LinkedIn do Rei do Pitaco.

SENSEDATA

A Sesedata, plataforma de gestão de sucesso do cliente através de dados acionáveis da América Latina, está com três vagas abertas: Analista Dacesse, Customer Success Pleno e Analista Quality Assurance (QA) Pleno. As vagas contam com diversos benefícios, como auxílio creche, auxílio educação, home office e parcerias com plataformas de saúde física e mental.

Para saber mais sobre as vagas e os benefícios, acesse o site da SenseData.

FEEDZ

A Feedz, plataforma voltada para aumentar o engajamento e desempenho de colaboradores, possui seis vagas para o seu time. As oportunidades são para Analista de Segurança da Informação - Pleno, Product Designer Sênior, People Enablement, Marketing Ops - Pleno, Social Media - Pleno e Analista de WhatsApp Marketing - Pleno são para graduados na área ou área correlatas. Todas são para CLT e no formato home office para pessoas de qualquer lugar do País. Para saber mais sobre as vagas acesse o site da Feedz.

BOSSABOX

A BossaBox, startup referência em squads-as-a-service no Brasil, têm três vagas abertas no momento: Product Delivery Manager, Tech Manager e Product Marketing. Todas elas são para trabalho remoto, ou seja, o candidato pode morar em qualquer lugar do Brasil. Além disso, a startup dá preferência para diversidade no momento de preencher as vagas. Mais informações e inscrições no link.

PROGIC

A Progic, empresa de Comunicação Interna, está com uma vaga aberta para estágio em Produção Eletrônica. A oportunidade é para a cidade de Florianópolis. Para mais informações, acesse o link.

nstech

A nstech, ecossistema conectado de tecnologia para logística e mobilidade do Brasil e da América Latina, está em busca de profissionais para diversas áreas mas, principalmente, para tecnologia. Entre as posições disponíveis estão Analista de TI Júnior, Analista de FP&A, Desenvolvedor Backend Sênior, Analista de BI, Gerente de Melhoria Operacional, UI/UX Designer PL e SR, entre outras, além oportunidades para estágio na área comercial.

Para conferir todas as informações e candidatar-se às posições, basta acessar a página da nstech.

Scandit

A Scandit, empresa de captura de dados que atua no varejo, logística, indústria e área da saúde. tem uma vaga aberta para trabalho remoto como Account Executive Brazil - Retail. A candidatura acontece pelo site da empresa.

RAÍZS

A Foodtech Raízs, que conecta o pequeno agricultor de produtos orgânicos ao consumidor final, está com vagas abertas em diversas áreas. Os interessados podem entrar em contato pelo LinkedIn da empresa para saber mais detalhes sobre as posições.