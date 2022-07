SP oferece passeios educativos e gratuitos em zoológico de insetos e museu de peixes; confira

Neste período de férias escolares a garotada pode aproveitar passeios gratuitos e educativos em dois locais mantidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Um deles é o Planeta Inseto, localizado na capital, e o outro o Museu de Pesca, que fica em Santos, no litoral sul. Veja abaixo:

Planeta Inseto

O Planeta Inseto, único zoológico do tipo do país, é mantido pelo Instituto Biológico (IB-APTA), na capital paulista. O local passou por mudanças na expografia, ampliando seu conteúdo educativo e tornando a exposição muito mais lúdica e divertida.

O prédio, que fica na antiga Casa do Diretor do IB, também passou por reforma estrutural para torná-lo mais acessível a todos os visitantes.

Além da tradicional corrida de baratas e da possibilidade de pegar alguns insetos na mão, o público pode conhecer um jardim, com flores gigantes, insetos virtuais e reprodução de sons de nove insetos em botoeiras que acionam também um painel luminoso com a imagem.

Estima-se que mais de um milhão de espécies de insetos seja conhecida em todo o mundo. O objetivo do Planeta Inseto é mostrar a importância desses organismos, muitas vezes “incompreendidos”, no dia a dia das pessoas, principalmente, na produção de alimentos e na área médica.

O Planeta Inseto fica na Avenida Dr. Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana, São Paulo (SP). A exposição é gratuita e funciona de terça a domingo, das 9h às 16h.

Clique aqui para mais detalhes

Museu de Pesca

Mantido pelo Instituto de Pesca (IP-APTA), o Museu de Pesca é uma das principais atrações turísticas da cidade de Santos, recebendo anualmente mais de 60 mil visitantes. Durante o mês de julho, às sextas-feiras, das 14h às 16h, o público poderá fazer xilogravuras utilizando desenhos da turminha do museu, feitos pelo artista plástico de Santos, Alexandre Huber, que também assina toda identidade lúdica dos ambientes.

A xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga que consiste em uma gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado, um processo muito parecido com um carimbo.

Durante o passeio, é possível ainda conhecer a ossada da baleia Balaenoptera physalus, com 23 metros de comprimento, 193 ossos e sete toneladas, tubarões, raias, tartarugas, peixes, lula-gigante e leões marinhos taxidermizados, diorama (cenário) representando os quatro ecossistemas marinhos do litoral paulista (manguezal, praia arenosa, costão rochoso e fundo do mar); sala do Barco, simulando um convés; esqueletos de animais aquáticos; sala das areias e conchas coletados em vários pontos do Brasil e do mundo e Quarto do Capitão, espaço lúdico que simula o quarto de um barco.

O Museu de Pesca tem internet gratuita e grande parte do acervo conta com QRCODE, sendo 50% dos textos em português e inglês.

O Museu de Pesca fica na Av. Bartolomeu de Gusmão, 192 - Ponta da Praia, em Santos, e funciona de quarta a domingo, das 10h às 17h. O valor do ingresso é de R$3 para estudantes e R$ 6 inteiro. O pagamento deve feito em dinheiro.

Crianças até cinco anos, adultos com 60 anos ou mais e instituições de ensino sem fins lucrativos, desde que sejam públicas e agendem a visita previamente, mediante encaminhamento de ofício à diretoria do Instituto de Pesca, não pagam entrada.

Clique aqui para mais informações