Quer subir na carreira? Confira 6 habilidades fundamentais para quem deseja ser líder

Para ser um bom líder não basta ter conhecimento técnico. Habilidades comportamentais - as chamadas soft skills - são fundamentais para quem deseja progredir na própria carreira e inspirar uma equipe.

Juliana Scarpa, CEO e fundadora de FRST, plataforma que acelera o desenvolvimento de pessoas em empresas, listou as habilidades mais importantes para um líder no mercado de trabalho atual. Confira:

1 - Autogestão

É importante que líderes saibam se auto gerenciar, assumindo responsabilidade pelo seu comportamento e direcionando seu tempo de maneira eficaz. Gestores precisam ser exemplo para equipe, logo, a primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Para isso, criar hábitos e rotinas ajudam quando a força de vontade está em baixa e também naqueles dias em que as coisas são mais tumultuadas. Tenha tempo para você mesmo - faça exercícios físicos, tenha uma boa alimentação e hobbies. Tudo isso importa.

2 - Consciência de si

Líderes priorizam a gestão das suas emoções. Quando erram, reconhecem suas falhas e trabalham para não cometê-las novamente, assumindo responsabilidade. Bons lideres não tentam ser perfeitos, muito pelo contrário - eles possuem a consciência de seus pontos fortes e vulnerabilidades e não têm receio de deixá-los claro para o time.

3 - Olhar crítico na tomada de decisões

Líderes precisas ponderam as consequências das tomadas de decisão, pensar na frente e mensurar riscos. Ter um olhar crítico para as ações é extremamente importante. Enxergar os desdobramentos de uma ação no futuro é um diferencial de um bom gestor. Para isto, ter clareza da missão da empresa e seus valores é fundamental. Esta direção é como uma bússola e, ao segui-la, será mais fácil encontrar o caminho.

4 - Paciência para construir

É preciso ser paciente com você, com a equipe e com o processo. Líderes precisam ser calmos, no sentido de não agirem por impulso, e terem consciência que as coisas não acontecem do dia para noite. O mais importante é dar um passo de cada vez e na direção certa.

5 - Empatia

A capacidade de se colocar no lugar do outro é fundamental em um cargo de liderança. Pessoas são diferentes e é preciso olhar para suas particularidades e entender como cada uma funciona, gosta de ser tratada e lida quando está em uma situação de conflito. Essa habilidade talvez seja a mais desafiadora, mas também a mais importante em um líder de sucesso.

6 - Poder de escuta

Essa habilidade é complementar a anterior. Não é possível ter empatia e se colocar no lugar do outro se você não escutar o outro. Um bom líder necessita do poder de escuta. Estar aberto a sugestões, conversas e críticas é essencial para conhecer seus liderados e crescer com eles.