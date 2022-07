Polícia Federal faz apreensão de eletrônicos em aeroporto de Foz do Iguaçu

Apreensão de eletrônicos em aeroporto de Foz do Iguaçu (Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR)

Nesta sexta-feira (15), a Polícia Federal prendeu um homem de 27 anos com grande quantidade de aparelhos eletrônicos no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR). Ele pretendia embarcar com os equipamentos para São Paulo.

A prisão, em flagrante, aconteceu no balcão da companhia aérea, no momento em que o passageiro fazia a pesagem das bagagens que seriam despachadas.

Segundo a Polícia Federal, os equipamentos estavam em três malas. Ao todo, foram apreendidos 148 aparelhos eletrônicos, sendo 138 smartphones e 10 iPads, avaliados aproximadamente em R$ 600 mil.

O rapaz, de 27 anos, e a mercadoria foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, para lavrar o auto de prisão em flagrante “pelo crime de descaminho, cuja pena pode chegar a 4 anos de prisão”.

Incidentes em aeroportos

Os incidentes com pipas e balões em aeroportos aumentaram durante o mês de julho. Segundo dados da GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em 2020 foram contabilizadas 56 ocorrências envolvendo pipas no entorno do aeroporto.No ano seguinte foram 490 ocorrências, e neste ano já foram 260.

As férias escolares e a prática de soltar balões durante as festas juninas são pontos que influenciam neste período e oferecem diversos riscos para a aviação.

Vale destacar que no Brasil, a soltura de balões é crime, mas o período junino segue registrando grande aderência à prática. Em 2020, a GRU Airport registrou mais de 33 ocorrências com balões. Em 2021, foram 48 registros e neste ano foram registrados, até o momento, 20, sendo seis em julho.

Além de provocar impactos nas operações e atrasos nos voos, os balões podem colidir com aeronaves, provocar incêndios e cair no pátio durante o abastecimento.

