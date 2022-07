Marido de vítima de estupro por anestesista presta depoimento à polícia

O marido da mulher que foi vítima do estupro cometido pelo anestesista Giovanni Quintella Bezerra prestou depoimento à polícia e confirmou algumas informações sobre o ocorrido.

Na última sexta-feira (15), ele esteve no escritório do advogado contratado pela família da vítima e foi ouvido pela delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti.

Segundo o esposo da vítima, após a mulher dar à luz, o anestesista pediu para que ele deixasse o centro cirúrgico. Para a delegada, ele disse que Giovanni usou justificou que a paciente ainda teria de passar por outro procedimento. O marido da vítima de estupro disse que chegou a ver a esposa desacordada e até discutiu com o médico.

Médico anestesiólogo, Giovanni Quintella Bezerra Captura redes sociales

O depoimento dele aconteceu no mesmo dia que a vítima foi ao escritório para ser ouvida pela delegada Bárbara Lomba. Além deste, um segundo inquérito foi aberto pela polícia ainda na sexta-feira com a finalidade de investigar outros crimes cometidos pelo médico que também trabalhava no Hospital da Mãe, em Mesquita, cidade da Baixada Fluminense.

A investigação

Durante a investigação, a polícia identificou que Giovanni usava nome falso e outras áreas de atuação, além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o profisisonal pelo crime de estupro de vulnerável, praticado durante o parto, no Hospital da Mulher Heloneida Studart, na Baixada Fluminense.

Segundo os promotores, o crime representa uma “violação do dever inerente à profissão de médico anestesiologista”. Como forma de preservar e resguardar a imagem da vítima, o MPRJ pediu sigilo no processo e a fixação de indenização em favor da mulher, em valor não inferior a 10 salários- mínimos.

LEIA TAMBÉM: Polícia conclui que bolsonarista matou petista após se sentir ofendido e descarta motivação política

Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso por estuprar grávida durante cesárea (Reprodução/TV Globo)

A denúncia destaca que após gravar o crime em um telefone celular, a equipe de enfermagem comunicou imediatamente os fatos à chefia do hospital, que acionou a Polícia Civil. “No local, os policiais realizaram a prisão em flagrante do denunciado e o conduziram à distrital”.

No entendimento dos promotores, Giovanni Quintella Bezerra agiu de forma livre e consciente. “Com vontade de satisfazer a sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, parturiente impossibilitada de oferecer resistência em razão da sedação anestésica ministrada”, apontou a denúncia.

Os promotores sustentam ainda que o denunciado “abusou da relação de confiança que a vítima mantinha com ele, posto que, se valendo da condição de médico anestesista, aproveitou-se da autoridade/poder que exercia sobre ela, ao aplicar-lhe substância de efeito sedativo”.

LEIA TAMBÉM: Pai é suspeito de estuprar e engravidar filha de 15 anos; escola desconfiou e fez denúncia