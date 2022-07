Itaú abre vagas para capacitação de pessoas trans; saiba mais

O Itaú Unibanco abriu inscrições para um bootcamp - tipo de treinamento imersivo feito para o desenvolvimento de habilidades - exclusivo para pessoas trans.

Com duração de cinco semanas, a capacitação promoverá aulas síncronas (ao vivo e com transmissão online) e assíncronas (conteúdos gravados) para a formação técnica de 14 analistas.

As pessoas aprovadas no processo seletivo serão contratadas como colaboradoras do Itaú Unibanco desde o primeiro dia de capacitação para, em seguida, integrarem a equipe de Operações e Atendimento do banco.

Essa é a segunda turma do projeto composta apenas por pessoas trans. No ano passado, 38 profissionais foram contratados pelo time de Tecnologia do banco após participarem da iniciativa, que tem como objetivo ampliar a inclusão de profissionais LGBTQIA+ no mercado de trabalho.

Como se inscrever no bootcamp

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de julho através do link. O início das aulas está previsto para a primeira quinzena de setembro.

O currículo do programa inclui metodologias e conhecimentos técnicos em Kaizen, Lean, Ágil e Design Thinking.

Requisitos

Para participar do bootcamp exclusivo para pessoas trans é preciso ser maior de 18 anos, ter concluído o Ensino Médio, ter disponibilidade para trabalhar em tempo integral, ou seja, oito horas por dia. Também é preciso ter carteira de trabalho (CTPS) já emitida, mas experiência profissional anterior não será exigida.

Bootcamp exclusivo para pessoas trans:

Inscrições: até dia 22 de julho

Data de admissão: 9 de setembro

Período de formação: 16 de setembro a 21 de outubro

Inscrições: devem ser feitas por meio do link

