Demolição de prédio no centro de São Paulo começa neste fim de semana

Bombeiros entram no quarto dia de combate a incêndio em prédio na região da 25 de Março, em SP (Reprodução/CNN Brasil)

A Prefeitura de São Paulo começou a operação para demolir o prédio de dez andares que pegou fogo na região da Rua 25 de Março, no centro da capital paulista. Neste fim de semana, a equipe deve focar na preparação do local, fazendo a limpeza e a retirada de escombros e escoramento das vigas dos andares.

Depois disso, a equipe de demolição será elevada até o último andar do edifício que pegou fogo no último domingo para destruir a estrutura de cima para baixo. O processo vai ser feito até o 7º andar da edificação.

Segundo o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, Marcos Monteiro, a demolição do prédio é delicada: “A análise dos dados coletados nas vistorias apontou que a estrutura está estabilizada após o término do combate às chamas. O risco de desabamentos pontuais permanece”, revelou uma nota enviada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb).

Incêndio de grandes proporções atinge aos menos três prédios comerciais da Rua Barão de Duprat, na região da 25 de Março, em SP (Reprodução/Twitter @Yamas75)

Após o incêndio, peritos fizeram a vistoria com a ajuda de drones, que apontaram que a entrada no prédio, que fica nas intermediações da Rua 25 de Março, é segura no momento, mas ainda existem riscos de pequenos desabamentos.

O andamento do processo determinará ainda se será necessário derrubar o prédio todo, como é a intenção inicial do poder municipal, ou apenas parcialmente. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a demolição total deve durar até seis meses.

Vale destacar que, na última sexta-feira (15), o prefeito Ricardo Nunes informou que a demolição será feita de forma mecânica: “Começa parcialmente e ao longo dos trabalhos vão sendo feitos os testes para ver se vai ser necessário demolir para baixo. O objetivo da prefeitura agora é diminuir todos os riscos e voltar o quanto antes aquela área a funcionar, porque é uma área de comércio importante para a cidade, gera muito emprego e renda lá”, afirmou Nunes.

