Campanhas incentivam doação de sangue em São Paulo; confira datas e locais

No período mais frio do ano é comum que os estoques de sangue nos hemocentros de São Paulo fiquem muito abaixo do ideal. Por isso, campanhas de incentivo à doação são fundamentais.

O Shopping SP Market (Avenida das Nações Unidas, número 22.540, no bairro Jurubatuba), em parceria com a Amorsedoa e H.Hemo Hemoterapia Brasil realiza a 3ª edição da campanha de Doação de Sangue nos dias 22 e 23 de julho, das 10h às 16h, a lado da loja Decathlon.

O projeto Amorsedoa já organizou mais de 500 campanhas de doação de sangue desde o início do projeto, em novembro de 2018, sendo mais de 130 mil vidas salvas até o momento, com 32 mil bolsas de sangue coletadas.

Já o H.Hemo Hemoterapia Brasil atua em 14 Estados brasileiros e no Distrito Federal. Por ano, realiza cerca de 195 mil coletas, salvando mais de 370 mil vidas.

Para participar da ação no SP Market é necessário realizar cadastro prévio nos links:

Dia 22: clique aqui;

Dia 23: clique aqui.

Doação o ano inteiro

O GSH Banco de Sangue de São Paulo, por sua vez, lançou uma campanha de fidelidade intitulada “Tá no sangue”, com o objetivo aumentar o número de doadores regulares na unidade.

A proposta é que as pessoas façam sua doação de sangue até três vezes ao ano, para mulheres, e quatro vezes, no caso dos homens.

A campanha é composta por quatro fases. Inicialmente, ao fazer o cadastro, o doador recebe um cartão fidelidade exclusivo do banco de sangue para que cada doação realizada seja registrada neste documento, permitindo a retirada de um brinde definido de acordo com o número de doações realizadas durante o período de vigência da campanha, válida até abril de 2023.

Para incentivar que os doadores se tornem de fato regulares e reforçar, o banco de sangue nomeou cada doação, sendo que, na primeira, que é quando o doador rompe seus limites e medos, ele se torna um “Doador Sangue Valente”. Ao retornar para segunda doação, ele se torna um “Doador Sangue Bom”, pois ele identificou como a sensação de ajudar é boa.

Já na terceira doação, ele passa a ser “Doador Sangue Forte”, pois nessa etapa ele já entende como ninguém que doar é importante e salva vidas. E na quarta doação ele se torna um “Doador Sangue Real”, um exemplo de responsabilidade com a vida.

A instituição atende diariamente, das 7h às 18h, inclusive aos domingos e feriados, na Rua Tomás Carvalhal, 711, no bairro Paraíso.

Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira é doadora frequente, ou seja, doam uma vez por ano.

Quem pode doar sangue

Segundo dados da Fundação Pró-Sangue, instituição pública ligada à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os estoques mais críticos hoje compreendem os tipos sanguíneos O, A- e B-. Todas as doações, porém, são bem-vindas. Para tanto, é preciso que o interessado cumpra os pré-requisitos básicos. São eles: