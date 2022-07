Vídeo: casal que vive em ‘Kombi motorhome’ grava momento exato em que sofre um acidente com o veículo em São Paulo

Um casal de influenciadores do TikTok que ficaram famosos por transformarem uma Kombi em um motorhome sofreu um acidente na última terça-feira (12), na Avenida Paulista, São Paulo.

Bruna Gomes Mota e Jamisson Mota Carvalho são de Palmas, Tocantins, e viajam com destino ao Alasca, mas a aventura foi interrompida após o acidente. A próxima parada era o litoral de SP, mas eles foram atingidos na traseira por outro veículo, em um semáforo da avenida.

Por gravarem a rotina, eles conseguiram pegar o momento exato do acidente. O vídeo já conta com quase 20 milhões de visualizações na rede social. Confira a seguir:

Nas imagens, é possível notar que, no momento da batida, Bruna está sem o cinto de segurança. Muitos seguidores questionaram isso e ela fez um vídeo respondendo que ainda não estava com ele pois o carro havia acabado de sair do estacionamento e parado no farol, mas reiterou sobre a importância do uso.

LEIA TAMBÉM: Polícia conclui que bolsonarista matou petista após se sentir ofendido e descarta motivação política

“Cinto de segurança é algo muito importante! Reparem que ela está sem e ele com, e ele não foi para frente, já ela foi muito! Se fosse um impacto maior ela poderia ter ido mais para frente ainda! É importante até para os dogs, mas sorte que estão bem”, escreveu uma usuária da rede.

Bruna respondeu: “Realmente, é muito importante o cinto de segurança [...] Foi questão de vacilo de três segundos”. Em outro vídeo em que Bruna aparece chorando instantes depois da batida, é possível notar como ficou a Kombi.

O casal ainda explicou que a pessoa que bateu é assegurada e está arcando com todos os gastos, principalmente com a moradia, já que o casal não é do estado de São Paulo e também não possuem residência fixa além do motorhome.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

Policial militar mata seis pessoas da própria família no Paraná; ele ainda assassinou dois desconhecidos