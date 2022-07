Policial militar mata seis pessoas da própria família no Paraná; ele ainda assassinou dois desconhecidos

O policial militar Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, matou oito pessoas, sendo seis da própria família, nas cidades de Toledo e Céu Azul, no Paraná. Entre as vítimas estão seus dois filhos, Kamili e Miguel, a mulher, Kassiele Moreira, e a enteada Amanda. Depois dos crimes, o homem se matou.

De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, Fabiano atuava como policial há 12 anos. Na quinta-feira (14), ele finalizou seu plantão por volta das 19h. Conforme o boletim de ocorrência, depois disso, ele seguiu para a cidade de Toledo, onde matou a esposa e a enteada.

Depois, o policial teria seguido para a casa da mãe, onde atacou a mulher e a matou usando uma faca. No local, atirou e matou um irmão. Na sequência, Fabiano seguiu para a cidade de Céu Azul onde os dois filhos viviam com a avó materna e também baleou e matou as duas crianças.

Além dessas vítimas, o PM também é apontado como o autor do assassinato de mais dois desconhecidos, sendo um adolescente de 17 anos e um jovem de 19, que passavam em uma rua nas proximidades da casa da mãe dele.

Veja a relação das vítimas abaixo:

Kassiele Moreira - esposa, de 28 anos

Miguel - filho, de 4 anos

Kamili - filha, de 9 anos

Amanda - enteada, de 12 anos

Irene - mãe, de 78 anos

Claudiomiro - irmão, de 50 anos

Adolescente desconhecido do PM - 17 anos

Jovem desconhecido do PM - 19 anos

A Polícia Militar divulgou uma nota lamentando a tragédia. “O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos e atuava como motorista do Coordenador do Policiamento da Unidade”, destacou a corporação.

“Desde dezembro de 2020 a região conta com o apoio do programa PRUMOS, que disponibiliza atendimento psicológico e social aos militares e dependentes, com profissionais contratados para atuar nas Organizações Policiais Militares”, ressaltou o texto.

A Polícia Civil informou que ainda apura qual a motivação dos assassinatos e não divulgou mais detalhes das investigações.

O crime ocorreu uma semana depois do assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, que foi baleado na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná. O autor do crime foi o policial penal Jorge Guaranho, bolsonarista assumido, que também foi baleado e segue internado.