Polícia conclui que bolsonarista matou petista após se sentir ofendido e descarta motivação política

O policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, durante sua festa de aniversário, no Paraná, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e causar perigo comum. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (15) pela Polícia Civil, que concluiu o inquérito sobre o caso e destacou que não houve motivação política para o crime.

De acordo com a delegada Camila Cecconello, responsável pelas investigações, Guaranho atirou contra Arruda por ter se sentindo ofendido. O motivo foi que, após uma provocação política, a vítima jogou um punhado de terra e de pedra contra o carro do policial penal e isso o fez a voltar ao local e atirar.

Para a delegada, os depoimentos colhidos deixaram claro que Guaranho não planejou o crime, mesmo sabendo que no local era realizada uma festa com temática petista e ter ido até a porta para tocar uma música em apoio ao presidente Jair Bolsonaro como forma de “provocação”.

“Segundo os depoimentos, que é o que temos nos autos, ele voltou porque se sentiu ofendido com essa escalada da discussão, com esse acirramento da discussão entre os dois”, disse Camila, que destacou que, para se enquadrar em motivação política, seria necessário identificar um desejo de Guaranho em impedir os direitos políticos de Marcelo, o que, para ela, seria “complicado de dizer”.

“Para você enquadrar em crime político, tem que enquadrar em alguns requisitos. É complicado a gente dizer que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir os direitos políticos da vítima. Parece mais uma coisa que se tornou pessoal”, afirmou a delegada.

O crime

O caso aconteceu na noite de sábado (9), quando Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com uma festa com temática petista, usando as cores do partido e fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência.

A celebração era realizada na Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A, em Foz do Iguaçu. Segundo relatos de testemunhas e registro de câmera de segurança, Guaranho apareceu no local da festa pela primeira vez por volta das 23h. Ele estava de carro, acompanhado de uma mulher e um bebê.

O policial penal, então, de dentro do veículo, teria apontado sua arma para fora enquanto gritava palavras de apoio a Bolsonaro e ameaçava o aniversariante e seus convidados.

Em seguida, Guaranho entrou no local e gritou “aqui é Bolsonaro”, atirando contra a vítima, que também reagiu e efetuou disparos. Assim, o atirador também foi atingido. (veja abaixo). ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

Motivação

Segundo a delegada, Guaranho retornou ao local do aniversário por ter se sentido “humilhado e ofendido”. Além disso, a delegada confirmou que o policial penal fez quatro disparos, sendo que dois atingiram a vítima. Já Arruda atirou dez vezes, acertando quatro no rival, em legítima defesa.

“A vítima pega a sua arma de fogo como proteção de um eventual retorno do autor. E a vítima aponta a arma de fogo quando vê a volta do autor, porque já sabia que o autor estava armado. Então, é uma atitude natural da vítima querer se defender”, ressaltou ela.

Agressões a Guaranho

A delegada informou, ainda, que foi instaurado um inquérito para apurar as agressões que Jorge Guaranho sofreu após atirar contra Arruda. No vídeo que mostrou o crime, três pessoas apareceram dando chutes e socos no policial penal.

Camila Cecconello disse que a polícia aguarda um laudo pericial para determinar a gravidade das agressões sofridas por Guaranho.

