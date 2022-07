Pai é suspeito de estuprar e engravidar filha de 15 anos; escola desconfiou e fez denúncia

Um homem de 48 anos é suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, de 15, no município de Santa Rosa de Goiás. Funcionários da escola em que a garota estuda estranharam as faltas e denunciaram o caso ao Conselho Tutelar.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Kahlil Souto, os abusos sexuais ocorreram entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, quando o pai da jovem ficava a sós com ela em casa.

O Conselho Tutelar só tomou conhecimento do caso no começo do mês passado, após a denúncia.

“Ela não ia à escola desde fevereiro. O Conselho Tutelar compareceu à casa e lá o suposto autor do crime impediu o conselho de ter acesso à criança”, disse Kahlil ao portal de notícias “G1″.

No dia seguinte, os conselheiros retornaram ao local com a polícia e puderam ver a menina.

“Com a Polícia Militar, ele trouxe a adolescente [até a porta]. Mesmo com a barriga de oito meses, eles tentaram negar que ela estava grávida. A polícia conseguiu que ele confirmasse a gravidez e ele informou que o pai do bebê era um primo dela”, disse a conselheira Viviane Tanja ao “UOL”.

O Conselho Tutelar pediu, então, que a menina iniciasse consultas pré-natais e voltasse às aulas. Ao chegar à escola, a adolescente contou que esperava o filho do próprio pai.

A polícia pediu a prisão preventiva do suspeito, que está foragido.

Ainda de acordo com a conselheira, a adolescente vai ter o filho, e moradores da cidade se organizaram para fornecer os mantimentos necessários para a chegada do bebê.

