Nome falso e outras áreas de atuação: Novas informações sobre o caso Giovanni Quintella Bezerra, anestesista flagrado abusando sexualmente de gestante

As investigações sobre Giovanni Quintella Bezerra, anestesista flagrado em um vídeo abusando sexualmente de uma gestante durante uma cesárea, no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro, se expandem com novas informações surgindo nos inquéritos.

Escolha de sedativos raros em cesariana

A delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, revelou que irá mandar para o Instituto Médico-Legal (IML) do Rio todo o prontuário médico da vítima do estupro pelo anestesista.

Isso permitirá que todas as dosagens de anestésico aplicadas pelo médico sejam analisadas durante a cesárea da paciente do último domingo (10).

De acordo com o Extra, uma das enfermeiras de plantão contou em depoimento que, na cirurgia em que o estupro foi gravado, a paciente foi totalmente sedada utilizando Propofol e Ketamina.

As duas medicações são extremamente raras de uso na cesariana. O Propofol é indicado para indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos cirúrgicos, ocasionando a sedação. A Ketamina tem uso similar e pode causar efeitos alucinógenos.

Giovanni não era só anestesista

O Globo apurou que dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), contam três anos da história profissional do médico em dez unidades de saúde na cidade, públicas e privadas. Ele já atuou como clínico, ginecologista, obstetra e mastologista.

Ele também é sócio de clínica da Vila Isabel, na Zona Norte do Rio ao lado do pai. O centro médico está atualmente de portas fechadas.

Nome falso

O que representa uma das mulheres que fizeram cesárea no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, no domingo (10), disse que Giovanni se apresentou com outro nome para sua cliente, durante os preparativos para a cirurgia.

Ao vê-lo se apresentando como Yuri, um enfermeiro estranhou a conduta e disse que tinha algo estranho. A partir daí, eles começam a tentar filmá-lo.

O que está acontecendo

O processo de sindicância aberto pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) terá até 180 dias para concluir se o médico poderá ou não manter o registro. Ele está temporariamente impedido de exercer a Medicina no estado do Rio.

A prisão preventiva de Giovanni foi aceita pela Justiça e ele está detido no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A unidade é destinada a presos que têm nível superior.

