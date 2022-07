Jovem é assassinada na frente da filha de 3 anos a golpes de pedra; veja o que se sabe até agora

Uma jovem de 18 anos foi assassinada na frente da filha, de 3, a pedradas. O caso aconteceu em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, e o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima.

Rayssa Aparecida Ferreira de Araújo foi encontrada sem vida em uma estrada vicinal. Ela tinha marcas de golpes na cabeça e nas mãos.

Testemunhas que passaram pelo local avistaram o corpo e chamaram a polícia na madrugada de quarta-feira (13).

O suspeito fugiu, e agora a Polícia Civil investiga o caso.

O que aconteceu com Rayssa?

Rayssa saiu na noite da última terça (12) para levar a filha ao pronto-atendimento do hospital municipal. Chegou a falar com a família ao telefone, informando que estava aguardando o resultado de exames.

Já de madrugada, o irmão de Francisco Gergley Gonçalves Bezerra, 30 anos, pai da menina e ex-companheiro de Rayssa, acordou com uma movimentação estranha na casa onde sua família mora. Percebeu que Francisco havia chegado com a sobrinha de carro. Depois, saiu sozinho, desta vez de moto.

O rapaz, então, foi até o automóvel e percebeu que havia terra na parte da frente e em seu interior. Ele contou o que viu para a mãe - dona do carro - que, por sua vez, resolveu acionar a família de Rayssa.

Parentes da jovem tentaram contato com ela, sem sucesso, e foram até o endereço do suspeito. Resolveram também comunicar o desaparecimento à polícia.

Nesse meio tempo, a filha do casal contou a uma tia que o pai havia batido na mãe e a deixado em um lugar escuro. A polícia passou a fazer buscas e, pouco tempo depois, recebeu uma denúncia sobre um corpo abandonado.

Testemunhas contaram que houve um desentendimento entre o casal no pronto-atendimento. Suspeita-se que o rapaz tenha ficado nervoso ao ver algumas mensagens no celular da ex.

Rayssa e Francisco tiveram um relacionamento de quatro anos e estavam separado há apenas 15 dias.