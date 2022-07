Fonoaudióloga é suspeita de agredir e torturar crianças autistas em clínica no interior de SP

Uma fonoaudióloga, cujo nome não foi revelado, é investigada por suspeita de agredir e torturar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma clínica particular em Duartina, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, mães dos pacientes denunciaram a profissional, assim como uma ex-funcionária que confirmou algumas irregularidades na conduta dela. Prints de conversas mostraram que ela xingava os menores.

Segundo reportagem do site G1, a clínica em questão pertence a fonoaudióloga e é especializada no atendimento a crianças com deficiência. O delegado Paulo Calil, responsável pelas investigações, disse que foram entregues à corporação algumas filmagens que mostram a mulher agredindo os pacientes. Ele destacou que o material será submetido a uma perícia para comprovar a veracidade.

As investigações começaram depois que mãe de pacientes denunciaram à polícia que os filhos tinham sido agredidos, e até torturados, pela fonoaudióloga. Uma ex-funcionária dela também procurou as autoridades e relatou que a conduta da profissional era irregular e que deixava com ela a responsabilidade de atender os menores.

“As crianças não estavam tendo atendimento. A fonoaudióloga falava com as mães, mas as crianças ficavam na sala comigo, e eu estou cursando a psicologia, ainda não tenho esse repertório de fazer o tratamento adequado”, disse a ex-funcionária ao G1.

“Quando presenciei a olho nu, eu falei para a minha chefe, a que havia me contratado como acompanhante, que não queria trabalhar mais lá. Ainda fiquei na clínica quase um mês para registrar esses momentos. O que eu presenciei nunca vou tirar da cabeça. Não tem sentimento pior. Fiz tudo pelas crianças”, destacou ela.

Fonoaudióloga suspeita de agredir crianças autistas xingava pacientes em mensagens (Divulgação/Polícia Civil)

Xingamentos

Em mensagens, a fonoaudióloga xingava os pacientes e tentava forjar que tinha feito o devido atendimento, quando na verdade tinha deixado as crianças com a ex-funcionária.

“Jesus, que o [nome] durma”, “9h e o chato do [nome]”, “O [nome] está insuportável”, “Demônio chegou para encher o saco” são alguns dos xingamentos feitos pela fonoaudióloga nas mensagens.

“Dá uma disfarçada, sabe, finge que eu tô atendendo” e “Eu não vou à tarde para a clínica amiga, inventei para a [nome] que tenho reunião”, escreveu ela para fingir que estava cuidando dos pacientes corretamente.

O delegado ressaltou que todo o material será periciado e, caso seja comprovado que ela cometeu o crime de tortura, pode ser presa sem direito a fiança.

A reportagem procurou a defesa da fonoaudióloga, que ressaltou que ela colabora com as investigações. Além disso, destacou que após a repercussão do caso a mulher teve que deixar sua casa com medo de represálias.

“É necessário destacar que não houve ainda sequer a constituição formal de inquérito policial, de modo que todas as informações referentes às denúncias devem ser analisadas com cautela e prudência, tanto em respeito à pessoa das acusadas como às supostas vítimas. Todo o conteúdo até então reunido em investigação deverá ser confrontado com outros meios de prova, de modo que as informações existentes até então não indicam de forma cabal a ocorrência de qualquer ilícito. No momento oportuno, a verdade seja aclarada a todas as partes interessadas no feito, visto que os documentos juntados até o momento nos autos não são suficientes para embasar as alegações”, disse a defesa.