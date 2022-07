‘Encontro’: Arquiteta fica 8h refém enquanto bandidos faziam transferências pelo seu celular

Arquiteta conta no 'Encontro' como foi rendida por bandidos e roubada por meio do seu celular (Reprodução/TV Globo)

O programa “Encontro”, da TV Globo, repercutiu na manhã desta sexta-feira (15) um problema que tem aumentado nas cidades: o roubo de celulares. Além de exibir flagrantes com ações criminosas, Patrícia Poeta destacou que os furtos aumentaram 40% na cidade de São Paulo nos dois primeiros meses do ano. Uma arquiteta, que passou 8 horas em poder de bandidos, participou do matinal e contou como eles usaram o seu aparelho para fazer transferências bancárias e compras.

“Foi terrível. Uma pessoa entrou em contato com o escritório por meio de mensagens dizendo que tinha adquirido um imóvel, queria reformar e precisava de uma visita no local. Isso é muito comum de acontecer na nossa profissão, pois nem sempre a gente consegue dar uma proposta sem ver o imóvel. Então nós marcamos o dia, a hora, ele passou o endereço. A gente consultou no Google o endereço, vimos que era uma casa com uma placa de vende-se e então fomos”, relatou.

“Quando chegamos no bairro do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo, enquanto eu estava estacionando o carro na frente do imóvel os criminosos já apareceram com armas, me tiraram da direção e jogaram no banco de trás. Eu estava com uma colega arquiteta, que também trabalha comigo, e o outro [bandido] também já entrou, assumiu a direção e levaram a gente para uma reserva, um matagal, próximo do local onde foi feita a emboscada”, lembrou Anna.

“Chegando lá tivemos que descer do carro e andamos por uma estradinha de terra, uma trilha, e pulamos uma cerca de arame, e entramos dentro do matagal. Lá ficamos por quase 8 horas”, contou ela, que confirmou que nesse tempo os criminosos usaram os celulares dela e da colega para fazer transferências bancárias e compras na internet.

Anna revelou que teve um prejuízo de R$ 40 mil, mas que, felizmente, conseguiu ser ressarcida pelo banco.

Como se proteger?

Patrícia Poeta e Manoel Soares entrevistaram o especialista em segurança digital Marcelo Nagy, que deu dicas de como as pessoas podem se proteger, uma vez que a maioria usa aplicativos de bancos nos aparelhos.

“Hoje, o ideal, que é um disparate, é ter dois celulares. Se a pessoa puder ter um aparelho para instalar o aplicativo do banco e deixar em casa ou no trabalho e outro aparelho para levar para a rua, melhor. Quando isso não é possível, o ideal é limitar o número de aplicativos que você vai ter nesse celular. Se precisa do aplicativo de banco, considere fazer um seguro digital, que os bancos finalmente já oferecem esse tipo de modalidade, que é um seguro para transações como o PIX, TED, DOC, transferências entre contas”, disse ele.

Sobre o caso que aconteceu com a arquiteta, ele alertou que ela fez o correto ao checar o endereço passado pela pessoa, mas disse que deveria ter pedido para continuar a conversa em uma ligação de vídeo para, de fato, ver quem estava querendo a visita dela no imóvel.

“Nessa ligação, ela poderia ter dito que precisava fazer um cadastro para começar o atendimento e pedir mais dados. Assim, pediria o nome, o CPF, pode tirar um print da conversa e guardar a foto da pessoa. Nessa busca por informações, checar se a pessoa tem redes sociais, pois aí pode confrontar as informações, além de checar no site da Receita Federal se o CPF é mesmo daquela pessoa, se ela existe. Isso já daria uma freada, pois se o golpista não estiver preparado ele desliga”, ressaltou.

Além disso, o especialista alertou para outros cuidados que devem ser tomados com os celulares.

Especialista deu dicas no 'Encontro' sobre como proteger o celular de ações criminosas (Reprodução/TV Globo)

Veja abaixo:

Nunca usar preenchimento automático de senhas e números de cartão de crédito;

Não enviar senhas diversas por meio de mensagens de WhatsApp;

Não enviar fotos de cartões de crédito e dos códigos de segurança;

Não enviar fotos de documentos pessoais;

Não salvar contatos de telefones como “pai”, “mãe”, “irmãos”.

