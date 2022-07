Vídeo: filhote de cobra com origem na Ásia é resgata em Santos (SP)

Um filhote de cobra píton foi encontrado e resgatado em Santos, litoral de São Paulo. Segundo o G1, o animal de origem asiática foi resgatado pela Guarda Civil Municipal (GCM) e encaminhado para o Parque Ecológico Cotia Pará, em Cubatão.

A serpente foi achada por um homem, que para protegê-la, decidiu colocá-la em uma caixa e mantê-la por um dia dentro de casa. Em seguida, o homem entregou o animal para outro morador, que acionou a guarda.

Assista ao vídeo que mostra o animal:

Morador de Santos é surpreendido por cobra asiática 'no quintal' de casa: "Essa não é daqui": https://t.co/8QN22QTMks pic.twitter.com/G4CiXKWYm0 — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) July 13, 2022

“Encontrei ao lado da minha casa, e ela não me mordeu”, disse Claudio Soares, o homem que resgatou o animal. Ele explica que se deparou com a cobra no domingo (10), postou uma foto em sua rede social e outro homem se ofereceu para cuidar do filhote.

Marcos Kazuma Santos ficou com a píton até acionar a GCM, na terça-feira (12). “Me sinto bem, pois, pela coloração, dificilmente [a cobra] iria sobreviver na mata por aqui. Estou feliz por ela ter sido encontrada pelo Claudio, que não a matou”, diz Marcos.

Animal não é venenoso

Ainda de acordo com o texto, a cobra não é venenosa e o biólogo Daniel Monteiro explica que ela tem origem em outro continente. “Essa é uma píton. Elas são da Ásia, não são daqui. Provavelmente fugiu da casa de alguém ou soltaram irresponsavelmente”.

A Prefeitura da região informou que o animal pesa quase 1 quilo e meio e está saudável.

