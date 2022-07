Sobrado desaba após explosão e causa morte de mulher no PR; veja o que se sabe até agora

Um sobrado no bairro Capão Raso, em Curitiba, no Paraná, desabou após uma explosão na última terça-feira (12). Uma mulher de 42 anos morreu.

A suspeita dos vizinhos e do Corpo de Bombeiros é que um vazamento em um botijão de gás tenha causado o incêndio no imóvel, localizado na Rua José Zaleski.

A vítima fatal, a técnica de enfermagem Josiane Vaurek, morava no meio do terreno, dividido com outras famílias. Ela estava na parte debaixo do sobrado no momento da explosão, registrada por volta das 21h. A filha de Josiane tinha acabado de sair.

Testemunhas relataram que o sobrado era alugado e que duas famílias diferentes moravam no local. Outra moradora estava na parte de cima da casa, mas não ficou ferida gravemente com a explosão.

Por um tempo, Josiane ficou desaparecida. Após o combate ao incêndio, as buscas por ela tiveram início. Seu corpo foi encontrado na cozinha, depois de cerca de seis horas dos bombeiros.

“Só uma perícia pode confirmar se foi mesmo o gás de cozinha que ocasionou a explosão, o desabamento e, em seguida, o incêndio. Há indícios fortes de que seja realmente esse tipo de gás, já que não encontramos outras possibilidades”, afirmou o tenente Allison Rocha, do Corpo de Bombeiros, ao portal de notícias “UOL”.

A Polícia Cientifica e a Polícia Civil vão investigar o caso.

