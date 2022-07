Polícia Civil investiga conduta de anestesista preso por estupro em outros 20 partos, no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga se o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, flagrado em um vídeo abusando sexualmente de uma gestante durante uma cesárea, no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro, fez mais vítimas em outra unidade hospitalar. Ele está preso por estupro e já é investigado por mais cinco casos, mas pode ter abusado de pelo menos mais 20 pacientes.

De acordo com a delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, o anestesista também trabalhava no Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, onde participou de 20 partos. Como a investigadora o classifica como “um criminoso em série” e que “sedava as vítimas para cometer os crimes”, ela acredita que outras mulheres tenham sido estupradas por ele.

“A gente já sabe que a sedação era desnecessária. Acredito que ele as sedava para cometer o crime. Por conta disso, ele já comete também uma violência obstétrica por conta da sedação desnecessária”, disse ela. “Pela repetição, são ações criminosas que observamos e, pela característica compulsiva das ações dele, podemos dizer que ele é um criminoso em série”, afirmou Bárbara.

Na quarta-feira (13), a delegada conversou por telefone com a vítima que apareceu no vídeo sendo abusada pelo anestesista. A investigadora contou a ela sobre a situação e disse que a mulher “está muito indignada, revoltada e chateada” com tudo.

Bezerra, que teve a prisão preventiva aceita pela Justiça, foi levado para o Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A unidade é destinada a presos que têm nível superior.

Segundo informações da TV Globo, os presos que lá estavam começaram a sacudir as grades, vaiar e xingar o anestesista. Com a mudança, ele ficará preso por tempo indeterminado, tendo sua situação reavaliada se ultrapassar 90 dias.

Anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por estupro (Reprodução/TV Globo)

Entenda o caso

Um vídeo revelou que Giovanni abusou sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense.

Funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele costumava aplicar durante os partos, maior do que o comum.

Elas conseguiram, então, gravar o vídeo em que o rapaz aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente.

O vídeo foi repassado à polícia, e o anestesista foi preso em flagrante. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

A direção do hospital informou que abriu uma sindicância interna e notificou o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) que, por sua vez, disse que abriu um processo para apurar a conduta do anestesista, classificando o vídeo do abuso como “absurdo”.

Em nota enviada ao site G1, a defesa do anestesista Giovanni alegou que ainda não obteve acesso na íntegra aos depoimentos.

“A defesa alega que ainda não obteve acesso na íntegra aos depoimentos e elementos de provas que foram produzidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. A defesa informa também que após ter acesso a sua integralidade, se manifestará sobre a acusação realizada em desfavor do anestesista Giovanni Quintella”.

