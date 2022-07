Hospital nega que infecção no cérebro que matou jovem tenha relação com piercing nos lábios

O hospital que atendeu a dona de casa Andressa Souza, de 20 anos, que morreu com quadro de infecção no cérebro, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, negou que o problema tenha sido causado por um piercing que ela colocou nos lábios. De acordo com a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud), que administra o Hospital da Vida, ela foi encaminhada a unidade “com histórico de crise convulsiva e suspeita de comprometimento neurológico grave.”

A mãe da jovem, Maria Aparecida da Silva, disse em entrevista ao site “UOL” que Andressa colocou o piercing no lábio inferior há mais ou menos dois meses. A perfuração inflamou, causando inchaço na boca.

“Por volta de 13 de junho, ela começou a passar mal, ter dores fortes de cabeça e febre. Achamos que era dengue, porque estava um surto aqui em Itaporã [MS]. Levamos ela no médico e, até então, achamos que era isso, porque eu tive, meu outro filho também”, contou a mãe.

No entanto, o estado de saúde da jovem foi piorando e ela foi internada em Itaporã. Para realizar exames, foi transferida para o Hospital da Vida, onde ela foi intubada e foi parar na UTI.

A unidade hospitalar, por sua vez, confirmou que a jovem foi atendida pelas equipes de neurocirurgia e infectologia da UTI, onde permaneceu internada por 24 dias, e passou por uma cirurgia para “drenagem de abscesso cerebral”. No entanto, a Funsaud ressaltou que “não é possível afirmar que a evolução do quadro clínico da paciente até seu óbito tenha referência com a colocação do piercing.”

“A paciente foi encaminhada para o Hospital da Vida, unidade de referência em neurologia, pelo município de Itaporã/MS, no dia 14 de junho de 2022, com histórico de crise convulsiva e suspeita de comprometimento neurológico grave”, destacou a nota, que confirmou que a morte de Andressa foi causada por “choque séptico e encefalite” - infecção generalizada, que atingiu o cérebro.

Inchaço

Segundo Maria Aparecida, os médicos que atenderam a sua filha disseram que a jovem teve 37% do cérebro comprometido pela infecção, que entrou na corrente sanguínea. Caso sobrevivesse, Andressa poderia ficar em estado vegetativo.

“Vimos que a boca dela estava muito inchada, não tinha como mexer. Inchou tanto que não tinha como tirar [o piercing]. A infecção foi para a corrente sanguínea e, de lá, se alojou no cérebro. Fez cirurgia e foi entubada. Ficou do dia 15 de junho a 9 de julho [na UTI]”, contou a mãe.

A jovem era casada e deixou um filho de três anos. A mãe contou que a jovem pagou R$ 60 para colocar o piercing nos lábios e fez um alerta:

“Falo para as meninas da minha cidade: minha filha passou por isso, evitem. É bonito, é legal, mas traz consequências. Quantas pessoas que colocam e não sabem as consequências? Não imaginava que um piercing fosse causar tanta dor e sofrimento”, lamentou.

Cuidados com o piercing

De acordo com o estúdio de tatuagem Hell Tattoo, que tem sede em Franco da Rocha, em São Paulo, existem alguns cuidados que devem ser tomados para a cicatrização correta de piercings. A unidade destaca que pode demorar de 2 a 9 meses para que a ferida se cure totalmente, variando de acordo com a joia colocada e o lugar do corpo.

“Por isto, é indispensável que você procure um bom profissional”, destaca a página do estúdio na internet.

Veja dicas abaixo para cuidar do piercing após a perfuração: