Focos de incêndio em prédio na região da 25 de Março reaparecem; proprietários autorizaram demolição

Focos de incêndio no prédio de 10 andares localizado na região da 25 de Março, no Centro de São Paulo, voltaram a aparecer na madrugada desta quinta-feira (14). Na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros havia afirmado que o fogo tinha cessado.

Agora, o trabalho da equipe é monitorar a área para que as chamas não se alastrem novamente e comprometam ainda mais a estrutura do edifício da Rua Comendador Abdo Schahin, que corre o risco de desabar.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que iria pedir a demolição do prédio, que é privado. A solicitação teria de ser analisada pelo Poder Judiciário, mas uma assembleia de condôminos já autorizou a ação.

A Prefeitura fará vistorias com drones para decidir a melhor forma de levar o edifício ao chão. Uma demolição controlada é estudada, mas ainda sem data para acontecer, uma vez que ela só será possível com o encerramento do trabalho do Corpo de Bombeiros.

O incêndio

O incêndio começou por volta das 21h do último domingo (10) em um prédio de seis andares e atingiu uma loja térrea na Rua Comendador Abdo Schahin. Em seguida, as chamas se espalharam e atingiram o edifício de dez andares e mais um quarto imóvel histórico onde fica a Igreja Ortodoxa Antioquina de São Paulo na Rua Barão de Duprat.

O prédio onde o fogo começou não tinha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que atesta as normas de segurança em casos de emergência.

Dois socorristas se feriram durante os trabalhos de combate ao fogo. Eles sofreram queimaduras de 2º grau e foram levados para o pronto-socorro do Tatuapé, na Zona Leste, com mais de 15% do corpo queimado.

Todos os imóveis atingidos pelo fogo estavam vazios, incluindo a igreja.

Bombeiros combatem o incêndio no Centro de São Paulo desde domingo (10) (Agência Brasil/Rovena Rosa)

A Polícia Civil investiga o que causou as chamas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, imagens de câmeras de segurança obtidas pela corporação mostraram uma pessoa saindo de um estacionamento nas proximidades, carregando dois sacos pretos.

Logo depois, as chamas começaram em um dos imóveis. Assim, o caso foi registrado como incêndio e furto.

LEIA TAMBÉM: