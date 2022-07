Esposa de assassino de petista diz que marido se sentiu ameaçado e gritou ‘Bolsonaro mito’

A esposa do bolsonarista Jorge Guaranho que matou o tesoureiro do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, no Paraná, no último sábado (9), disse à TV RPC - filiada da TV Globo no Estado - que o marido gritou ‘Bolsonaro mito’ diante dos convidados da festa de aniversário da vítima. Apesar disso, afirmou que o crime não teve motivação política.

“O que motivou ele a voltar lá foi que ele se sentiu agredido, ameaçado, com a família ameaçada. Então, por ele ter voltado lá, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com o Bolsonaro. A minha família, meu padrasto, minha mãe... eles votaram no Lula, entendeu? Nós conhecemos várias pessoas de outras famílias, nós fazemos churrasco”, afirmou a mulher.

A esposa estava com o filho recém-nascido no carro quando Guaranho, que é policial penal federal, foi até o local onde a festa era realizada, na Aresf (Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu). De acordo com ela, o esposo é sócio do clube. “Era de praxe o pessoal que era associado fazer ronda, porque já houve alguns furtos no local”, disse à reportagem.

Ela afirma que no carro tocava uma música que Guaranho sempre ouvia e que dizia “O mito chegou e o Brasil acordou”. Segundo a esposa, os participantes do aniversário teriam se incomodado e começado a gritar. Foi quando Guaranho fez o retorno com o carro e gritou: “Bolsonaro mito”.

Discussão acalorada

“Quando ele falou ‘Bolsonaro Mito’, a pessoa que estava lá dentro, que creio eu que era aniversariante, pegou terra e pedras e tacou no nosso carro”, contou a mulher.

Participantes da festa, então, teriam dito que havia policiais ali e orientaram Guaranho a ir embora. O marido teria respondido que também era policial. Neste momento, a esposa disse ter sentido medo diante da discussão acalorada.

O marido acelerou, mas acabou retornando à associação e disparando contra o tesoureiro do PT. Arruda, que era guarda municipal e também estava armado, reagiu e baleou Guaranho.

Guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda foi morto na sua festa de 50 anos, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

A esposa revelou ainda que pediu para o marido não voltar à festa, mas ele teria respondido que precisava tirar satisfação. “Ali é meu lugar, eles ameaçaram minha família. Eles não podem fazer isso. Eu não fiz nada pra ninguém”, teria dito ele.

O policial penal federal está internado em estado grave.

