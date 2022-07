‘Encontro’: Mulher mantida em cárcere pelo marido conta como decidiu pedir socorro com bilhete

Uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo marido foi resgatada na terça-feira (12) depois que escreveu um bilhete, enrolou em um pedaço de madeira e jogou na casa da vizinha, em José Bonifácio, no interior de São Paulo. A vítima, de 23 anos, estava presa com as duas filhas, de 1 e 5 anos. Em entrevista exibida no programa “Encontro”, nesta quinta-feira (14), a mulher contou como decidiu que era a hora de pedir ajuda.

“Ele [marido] falou que tinha visto uma postagem, que tinha uma foto. Nisso ele me deu quatro tapas na cara, me chamou de vários nomes, como vagabunda e olhou pro relógio e viu que estava atrasado para trabalhar e falou: ‘Quando eu chegar, durante a noite, eu te mato. Se prepara’. Aí eu entrei em pânico”, relatou a vítima.

“Aí eu não sabia o que eu ia fazer...não tinha celular, não tinha como chamar a polícia, não tinha como fazer nada. Ás vezes eu tinha vontade de largar tudo, e eu lembrava que tinha duas filhas”, disse ela.

Assim, a mulher teve a ideia de escrever o bilhete e jogar na casa ao lado. No texto, escreveu: “Oi, sou sua vizinha. Tô presa dentro de casa com duas crianças. Pode chamar a polícia para mim? Tô correndo risco de morte.”

O bilhete foi recebido por uma funcionária da casa, que também relatou no “Encontro” como conseguiu ajudar a vítima.

“Eu escutei que caiu um pedaço de pau, bateu na parede onde eu trabalho, e eu fui ver o que era. E era um pedacinho de madeira enrolado no papelzinho escrito. Nisso ela me chamou ‘vizinha, vizinha!’. Aí ela falou: ‘Tem como ligar para a polícia pra mim? Porque eu estou correndo risco de vida. Estou trancada dentro de casa com minhas duas filhas, uma de um aninho e uma de cinco. E ele saiu, eu estou sem celular, estou trancada e ele falou que quando voltar vai me matar’. Ai eu falei: ‘não, eu vou ligar’. Aí peguei o telefone, liguei 190, e expliquei a situação e mandaram uma viatura na casa dela”, relatou.

A mulher disse que não chegou a ver a vítima pessoalmente, mas se sente feliz por ter conseguido ajudá-la. “Eu percebi que ela estava chorando muito. Não [vi o rosto dela]. Não sei quem é, não cheguei a ver. Mas foi prazeroso saber que você salvou três vidas”, disse.

Prisão

Após receber o chamado, uma equipe da Polícia Militar prendeu o homem, de 64 anos, em flagrante. Ele estava no trabalho e confessou que mantinha a mulher presa em casa, mas não precisou por quanto tempo.

Casa em que marido mantinha mulher e filhas em cárcere tinha muros altos e sistema de monitoramento (Divulgação/Polícia Civil)

A casa da família tinha muro alto, cinco câmeras de segurança e janelas trancadas com grades. O homem que usava o circuito de segurança para monitorar a mulher quando saía.

O delegado Luciano Bracci, responsável pelas investigações na Delegacia de José Bonifácio, também falou em entrevista a Patrícia Poeta sobre a violência cometida pelo marido.

“Eles conviviam juntos há sete anos, as filhas são dele. Essa violência já vinha sendo cometida há vários anos, desde quando eles moravam em Itapevi [SP]. Existem ocorrências registradas lá em Itapevi, bem como em José Bonifácio no ano de 2020 e agora esse fato”, disse.

Ele destacou que o homem vai responder por cárcere privado, ameaça e violência doméstica. “Ele monitorava a casa toda, ela não saía, e ela já nem sabia mais quantos dias estava ali fechada. Ela contou que para entrar em contato com ele, desligava a força, aí ele retornava”, contou o investigador, que ressaltou a motivação: “O motivo era ciúmes. Ele disse que tinha muito ciúmes dela e por isso a deixava ela fechada”, concluiu.

