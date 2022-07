Edifício na região da 25 de Março será demolido a partir de sábado; implosão está descartada

O edifício de 10 andares localizado na região da 25 de Março, no Centro de São Paulo, que pegou fogo no último domingo (10) será demolido a partir deste sábado, confirmou a Prefeitura da Capital nesta quinta-feira (14).

Uma assembleia-geral de condôminos realizada na noite de ontem autorizou a ação, não sendo necessária uma ação judicial por parte do poder municipal. O aval dos moradores por si só já permite o início dos trabalhos de forma emergencial.

Ainda existe risco de desabamento do prédio, localizado na Rua Comendador Abdo Schahin. Outros oito empreendimentos no entorno estão interditados.

Como vai ser a demolição?

A Prefeitura ainda não divulgou detalhes sobre o processo de demolição. Dados da estrutura estão sendo colhidos por meio de drones para avaliação, e a previsão é que, no final da tarde, o plano de trabalho seja concluído.

A partir dessas informações será possível determinar se o prédio terá de ser demolido parcial ou totalmente. Já se sabe, contudo, que uma implosão está descartada.

Novos focos na madrugada

Novos focos de incêndio no prédio de 10 andares voltaram a aparecer na madrugada desta quinta-feira. Na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros havia afirmado que as chamas tinha cessado.

No momento, não há mais fogo no edifício. A fumaça que ainda se vê se deve à temperatura do ambiente - que chega a 200 graus -, liberação de gases do material queimado e vapor d’água.

O incêndio

O incêndio começou por volta das 21h do último domingo (10) em um prédio de seis andares e atingiu uma loja térrea na Rua Comendador Abdo Schahin. Em seguida, as chamas se espalharam e atingiram o edifício de dez andares e mais um quarto imóvel histórico onde fica a Igreja Ortodoxa Antioquina de São Paulo na Rua Barão de Duprat.

O prédio onde o fogo começou não tinha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que atesta as normas de segurança em casos de emergência.

Dois socorristas se feriram durante os trabalhos de combate ao fogo. Eles sofreram queimaduras de 2º grau.

Todos os imóveis atingidos pelo fogo estavam vazios, incluindo a igreja.

A Polícia Civil investiga o que causou as chamas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, imagens de câmeras de segurança obtidas pela corporação mostraram uma pessoa saindo de um estacionamento nas proximidades, carregando dois sacos pretos. Logo depois, as chamas começaram em um dos imóveis.

O caso foi registrado como incêndio e furto.

