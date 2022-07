VÍDEO: Bolsonaro liga para família de petista morto e diz que querem ‘colocar culpa em seu colo’

Jair Bolsonaro (PL) fez uma ligação de vídeo para a família do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, que foi morto a tiros pelo policial penal Jorge Guaranho, durante sua festa de aniversário, no Paraná. Na conversa, o presidente disse que “nada justifica” o crime e destacou que querem “colocar a culpa do assassinato em seu colo” (veja o vídeo abaixo). Ele também convidou os parentes da vítima para participarem de uma entrevista coletiva em Brasília.

A chamada foi feita na tarde de terça-feira (12), intermediada pelo deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ). Na ligação, Bolsonaro culpou a esquerda pelo clima de violência política no país.

“A gente sabe qual foi o lado que começou, mas fica essa imputação em cima de mim, como se eu fosse o responsável pelo que aconteceu, dado os meus pronunciamentos. Foi politizado pela grande mídia. A gente não concorda com esse tipo de comportamento. Se porventura me apoiem [pessoas com esse tipo de comportamento], peço que apoiem o outro lado. Eu sou vítima, eu levei uma facada”, afirmou o presidente na ligação.

Participaram da chamada dois irmãos de Arruda, que não estavam na festa em que ele foi morto. Os dois homens disseram que apoiam Bolsonaro, mas que respeitavam o posicionamento político da vítima.

“A gente sabe que o ambiente onde o meu irmão foi velado é um ambiente totalmente esquerdista, estava lá, apareceu lá a Gleisi Hoffmann (presidente do PT), que eu tenho pavor, mas como o meu irmão é petista, e ela estava lá por ele, não vou me pronunciar, não vou falar nada”, disse um dos irmãos.

Ao fim da conversa, Bolsonaro convidou os familiares para ir até Brasília, onde devem participar de uma coletiva de imprensa. “A ideia é que vocês falem a verdade, não é a esquerda ou a direita. A imprensa está tentando desgastar o meu governo”. No entanto, não ficou claro se os parentes aceitaram o convite do presidente.

Guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda foi morto na sua festa de 50 anos, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

Morte de Arruda

O caso aconteceu na noite de sábado (9), quando Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com uma festa com temática petista, usando as cores do partido e fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência.

A celebração era realizada na Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A, em Foz do Iguaçu. Segundo relatos de testemunhas e registro de câmera de segurança, Guaranho apareceu no local da festa pela primeira vez por volta das 23h. Ele estava de carro, acompanhado de uma mulher e um bebê.

O policial penal, então, de dentro do veículo, teria apontado sua arma para fora enquanto gritava palavras de apoio a Bolsonaro e ameaçava o aniversariante e seus convidados.

Em seguida, Guaranho entrou no local e gritou “aqui é Bolsonaro”, atirando contra a vítima, que também reagiu e efetuou um disparo. Assim, o atirador também foi atingido. Imagens que circulam em redes sociais mostraram o ataque (veja abaixo). ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

Atenção: Cenas fortes!! O bolsonarista INVADIU a festa, atirou em Marcelo Arruda (caído), que conseguiu atingir o assassino antes de morrer.



Imprensa vendida fala em "troca de tiros" o que é claramente um ASSASSINATO (invasão + disparos) e legítima defesa do petista. pic.twitter.com/zxLGaWWRr0 — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) July 10, 2022

O tesoureiro do PT foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo (10).

Atirador segue internado

Guaranho chegou a ter a morte confirmada, mas depois a Polícia Civil destacou que ele está internado. Inicialmente ele foi levado do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas depois foi transferido para o Hospital Ministro Costa Cavalcante. O quadro de saúde dele, que está intubado, é considerado grave, porém estável.

Além de ter sido baleado, Guaranho sofreu traumatismo craniano por causa de chutes que levou na cabeça de pessoas que estavam na festa e viram o ataque dele ao petista.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, destacou que essas pessoas deverão ser identificadas e responderão pela agressão.

Por enquanto, não há previsão da liberação de um novo boletim médico sobre o estado de saúde do policial penal. O homem teve a prisão preventiva expedida pela Justiça e é monitorado pela polícia no hospital.

Nas redes sociais, Jorge Guaranho se identifica como apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele diz ser um “policial penal federal, conservador e cristão”.

Em uma publicação, ele aparece ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do Presidente da República. Em outra foto, ele faz um gesto característico do presidente, que simula armas com as mãos.

Policial penal que matou petista em festa de aniversário é transferido de hospital e tem quadro de saúde grave (Reprodução/Redes sociais)

Investigação

A Polícia Civil ainda apura o que motivou o ataque de Guaranho ao petista. Os trabalhos começaram a ser feitos pela delegada Iane Cardoso, que chegou a dar uma coletiva sobre o caso. No entanto, a investigadora foi acusada pelo PT de fazer publicações contra a legenda nas redes sociais.

Assim, o Governo do Paraná anunciou que ela será retirada do caso, que vai ser assumido pela delegada Camila Cecconello, da divisional de homicídios. Mas o motivo, segundo a pasta, é que a delegacia “tem mais recursos e experiência para essa situação”.

O secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marcos Antonio Jahnke, lamentou a morte do guarda municipal e afirmou já ter uma pista do motivo do ataque: “Pelo que a gente percebeu, foi uma intolerância política”, disse.

