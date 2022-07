Vaias e xingamentos: Veja como anestesista preso por estupro foi recebido pelos detentos de Bangu 8

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por abusar sexualmente de uma mulher grávida que passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, no Rio de Janeiro, chegou na noite da última terça-feira (12) a Bangu 8, no Complexo de Gericinó, onde foi hostilizado pelos outros detentos.

Giovanni foi encaminhado ao presídio por volta das 21h15. Segundo informações da TV Globo, os presos que lá estavam começaram a sacudir as grades, vaiar e xingar o anestesista.

O médico foi enviado para esta cadeia específica por se tratar de um local que recebe presos com Ensino Superior. Ele ficará em uma cela sozinho.

Giovanni teve sua prisão convertida de flagrante para preventiva ontem. A audiência de custódia foi realizada na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica.

Com a mudança, o anestesista ficará preso por tempo indeterminado, tendo sua situação reavaliada se ultrapassar 90 dias.

Entenda o caso

Um vídeo revelou que Giovanni abusou sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense.

Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso por estuprar grávida durante cesárea (Reprodução/TV Globo)

Funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele costumava aplicar durante os partos, maior do que o comum.

Elas conseguiram, então, gravar o vídeo em que o rapaz aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente.

O vídeo foi repassado à polícia, e o anestesista foi preso em flagrante. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

Além do caso que o levou para atrás da grades, Giovanni é investigado por mais outros cinco possíveis atos semelhantes.

