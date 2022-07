Prefeito de SP diz que vai pedir demolição de prédio afetado por incêndio na região da 25 de Março

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que vai pedir a demolição do prédio de dez andares que está em chamas na região da Rua 25 de Março, no Centro, desde domingo (10). O incêndio começou em um imóvel e se espalhou rapidamente, atingindo pelo menos mais quatro locais. Segundo o Corpo de Bombeiros, há riscos de desabamento e, por isso, os socorristas seguiam do lado de fora, na manhã desta quarta-feira (13), usando mangueiras para tentar apagar os focos de fogo que ainda persistem.

Conforme o prefeito, o pedido de demolição será feito pela procuradora-geral do município, Marina Magro Beringhs Martinez. Como o prédio é privado, essa solicitação terá de ser analisada pelo Poder Judiciário.

Nunes disse, ainda, que o pedido de demolição será baseado no Código de Obras do Município. Mas o procedimento só deve ser feito depois que a Justiça der aval, assim, não existe um prazo definido.

Nesta manhã, os bombeiros continuavam os trabalhos de combate ao incêndio. Além do prédio de dez andares, outros quatro imóveis próximos também foram afetados, sendo um prédio de seis andares, uma loja e uma igreja. Todos ficam na região da Rua 25 de Março.

Risco de desabamento

Álvaro Godoy Filho, engenheiro da Subprefeitura da Sé, disse na terça-feira (12), em entrevista ao site G1, que há riscos de desabamento do prédio de dez andares. “O risco é iminente, pode acontecer a qualquer momento. No resfriamento, tende a colapsar mais rápido, porque ele tenta voltar à condição anterior, e ele não consegue”, afirmou.

Segundo ele, não foi possível analisar as condições da estrutura por conta do incêndio. “O que se verifica é que as lajes estão selando. O incêndio pegou do primeiro andar para cima, o lugar que está mais forte o incêndio é o 5º andar, mais ou menos no meio do prédio. Pode acontecer igual às Torres Gêmeas, o negócio é bem complicado.”

“Existem três tipos de estrutura distintas no próprio prédio. Uma dessas partes tende a colapsar para o fundo, onde é um estacionamento. Outra tende a colapsar para frente da rua, ou pegar o prédio ao lado”, explicou.

Por conta dos riscos, a Defesa Civil interditou todo o quarteirão para contenção de riscos. No total, nove prédios que ficam na região também estão com acesso bloqueado.

Ruas interditadas

Por conta do incêndio, ruas do entorno seguem interditadas. Algumas chegaram a ser liberadas na terça-feira para o funcionamento do comércio, mas voltaram a ser fechadas.

Além dos pontos que já estavam bloqueados, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estabeleceu quatro novos. Confira as interdições:

Rua Comendador Afonso Kherlakian x Rua Comendador Abdo Schain

Rua Niazi Chohfi x R Vinte e Cinco de Março

R. da Cantareira X Av. Mercúrio

Av. Prestes Maia X R. Carlos Souza de Nazaré

Ladeira Porto Geral X R. Boa Vista

R. Florência de Abreu X R. Da Constituição

Incêndio de grandes proporções na região da Rua 25 de Março começou na noite de domingo (Reprodução/Twitter @Yamas75)

O incêndio

O incêndio começou por volta das 21h do último domingo em um prédio de seis andares e atingiu uma loja térrea na na Rua Comendador Abdo Schahin. Em seguida, as chamas se espalharam e atingiram outro edifício de dez andares e mais um quarto imóvel histórico onde fica a Igreja Ortodoxa Antioquina de São Paulo na Rua Barão de Duprat.

O prédio onde o fogo começou não tinha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que atesta as normas de segurança em casos de emergência.

Dois socorristas se feriram durante os trabalhos de combate ao fogo. Eles sofreram queimaduras de 2º grau e foram levados para o pronto-socorro do Tatuapé, na Zona Leste, com mais de 15% do corpo queimado.

Todos os imóveis atingidos pelo fogo estavam vazios, incluindo a igreja.

A Polícia Civil investiga o que causou as chamas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, imagens de câmeras de segurança obtidas pela corporação mostraram uma pessoa saindo de um estacionamento nas proximidades, carregando dois sacos pretos.

Logo depois, as chamas começaram em um dos imóveis. Assim, o caso foi registrado como incêndio e furto.