Mulher atendida por anestesista preso por estupro reclama do excesso de sedação: ‘Estranho’

O programa “Encontro”, da TV Globo, repercutiu nesta quarta-feira (13) a prisão do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, flagrado em um vídeo abusando sexualmente de uma gestante durante uma cesárea, no Rio de Janeiro. Uma mulher, identificada como Naiane, disse que foi atendida pelo médico e reclamou da quantidade de sedativos que recebeu no seu parto.

“Nas outras cirurgias que eu tive, os anestesistas mantiveram uma distância considerável e eu os escutava perfeitamente. Ele [Bezerra] já começou falando muito próximo ao meu ouvido. E quando eu percebi isso achei que era só tensão minha ou que ele não queria atrapalhar a equipe que estava a ponto de me atender ali e por isso ele estava falando baixo”, contou a mulher.

“Depois que meu esposo saiu, eu recebi a sedação total e isso não aconteceu em outras cesáreas que eu tive, quando fiquei o tempo todo consciente, acordada, somente sedada da cintura pra baixo. E isso me chamou a atenção, pois foi um caso, pra mim, estranho”, destacou ela.

A suposta vítima ressaltou que a atitude das funcionárias do Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense, de armar a gravação de um flagrante, foi fundamental para a prisão do anestesista.

“Elas [enfermeiras] sabiam que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabiam o que exatamente. Eu dei até um abraço nelas e é importante a gente ressaltar a coragem dessas mulheres, a atenção e cuidado que elas tiveram, pois isso com certeza salvou futuras vítimas e vai fazer justiça por quem passou por isso. Então eu dei um abraço, agradeci, e acredito que em nome de outras vítimas isso [a denúncia] foi fundamental para que essa atrocidade acabasse”, concluiu ela.

Entenda o caso

Um vídeo mostrou quando Bezerra abusou sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea. Funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele costumava aplicar durante os partos, maior do que o comum.

Elas conseguiram, então, gravar as imagens em que o anestesista aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente. O vídeo foi repassado à polícia, e o homem foi preso em flagrante na segunda-feira (11). Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

A direção do hospital informou que abriu uma sindicância interna e notificou o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) que, por sua vez, disse que abriu um processo para apurar a conduta do anestesista, classificando o vídeo do abuso como “absurdo”.

Em nota enviada ao site G1, a defesa do anestesista Giovanni alegou que ainda não obteve acesso na íntegra aos depoimentos.

“A defesa alega que ainda não obteve acesso na íntegra aos depoimentos e elementos de provas que foram produzidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. A defesa informa também que após ter acesso a sua integralidade, se manifestará sobre a acusação realizada em desfavor do anestesista Giovanni Quintella”.

Impunidade

A delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, responsável pela prisão do anestesista disse que a sensação de impunidade era algo presente na conduta do médico.

“Até ele saber da existência do vídeo, ele mostrava uma tranquilidade e simulava nem estar entendendo o que estava acontecendo. Ele perguntou o que se passava por saber que a ação [sem as imagens] ficaria impune. Seria muito difícil, em outras circunstâncias, dar crédito [às denúncias], infelizmente. Ele confiava que não seria punido”, disse Bárbara em entrevista à GloboNews.

A delegada acredita que Giovanni tenha feito outras vítimas no domingo (10) e até mesmo em outros hospitais. “Tudo indica que seja um criminoso em série. Já temos fortes indícios de que as outras duas mulheres que foram atendidas por ele no dia 10 também tenham sido abusadas”, disse.

Segundo Bárbara, um levantamento de todas as pacientes já atendidas por Giovanni desde quando ele passou a exercer a função de anestesista será feito. O acusado já passou por cerca de 10 unidades de saúde, entre hospitais públicos e privados.

