Miss Minas Gerais Kids é alvo de ataques racistas: ‘Não é cabelo de princesa, tá mais pra bruxa’

Miss Minas Gerais Kids Maria Eduarda Barbosa, de 4 anos, foi alvo de comentários racistas por causa do seu cabelo (Reprodução/Instagram @dudacrespinha)

A Miss Minas Gerais Kids Maria Eduarda Barbosa, de 4 anos, foi alvo de comentários racistas nas redes sociais por causa do seu cabelo. A mãe da criança, Adriana Barbosa Campos de Sousa, lamentou em postagens no Instagram sobre os comentários recebidos, mas ressaltou que não vai tirar a menina das competições de beleza.

“Isso não é cabelo de princesa, vamos ser sinceros. Tá mais para bruxa”, escreveu um internauta em uma das postagens feitas na página da criança, que tem quase 30 mil seguidores. Outro comentário dizia: “Cabelo feio, têm rosto bonito”.

A menina, mais conhecida como Duda, é natural de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde mora com os pais e o irmão de 2 anos. No início deste ano, ela venceu o concurso Miss Minas Gerais Kids e, agora, se prepara para representar o estado no Miss Brasil Kids, em outubro.

A conquista da menina foi celebrada pela mãe nas redes sociais, que não esperava receber os comentários ofensivos e racistas. “Uma foto de uma criança que normalmente desperta amor, ternura nas pessoas, desperta ódio, raiva, desprezo por causa da cor. É realmente muito triste. Eu como mãe me sinto impotente”, lamentou Adriana.

A mãe disse que, apesar de saber que a filha foi alvo de racismo, preferiu não registrar um boletim de ocorrência para que a polícia investigasse o caso. “Estou expondo porque sou mãe e isso dói na alma, além da questão do preconceito, ainda tentando tirar o sonho de uma criança!”, disse ela.

Adriana destacou que costuma bloquear os usuários que fazem esse tipo de comentário e ressaltou que não vai deixar de levar a menina aos concursos de beleza e nem de mostrar a rotina dela nas redes sociais.

“A errada não é minha filha. Ela não fez nada de errado. Eu tenho que ensiná-la a ser forte, a lutar pelos sonhos dela. Toda vez que ela sofrer um ataque, ela vai ter que desistir dos sonhos dela? Claro que não. O errado é quem ataca, quem não tem empatia”, destacou a mãe.