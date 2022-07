‘Golpe dos nudes’: família movimenta R$ 600 mil desde o início do ano, mesmo com pai na cadeia Imagem: reprodução G1 (Polícia Civil/Divulgação).

Uma mãe de 52 anos e a filha de 19 foram presas temporariamente pela Polícia Civil na manhã da última terça-feira (12) em Esteio, Porto Alegre. Conforme matéria da RBS TV, Eles são suspeitos de aplicar o ‘golpe dos nudes’. O pai da jovem e ex-marido da mulher, de 43 anos, também foi preso e está detido no presídio local por suspeita de participação no mesmo tipo de crime.

A família mora em Nova Prata, cerca de 150 quilômetros de onde foram presos. Em virtude disso, a operação policial foi realizada por agentes das duas cidades. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil a partir de três denúncias vítimas de extorsão.

O golpe leva esse nome pois consiste em extorquir as vítimas a partir de um contato de uma suposta mulher nas redes sociais, que envia fotos sensuais e mantém conversas por alguns dias. Após esse tempo, outra pessoa entra em contato com a vítima afirmando ser o pai da mulher que enviou as fotos e diz que ela é menor de idade e que vai levar o caso para a policia. Neste momento, os golpistas pedem quantias em dinheiro para não denunciar o ‘caso’. Em determinados golpes, outras pessoas também entram em contato com a vítima se passando por um policial.

“Nos últimos dois meses, essa menina movimentou R$ 600 mil na conta dela. O pai já tem diversos inquéritos e ocorrências instaurados pelo mesmo crime, fez vítimas até em São Paulo. E ele continua movimentando milhões de dentro da cadeia”, diz a delegada de Esteio , Luciane Bertoletti à emissora.

A delegada ainda conta que o crime possui baixa taxa de denúncia, mas que segundo o valor movimentado na conta bancária da jovem suspeita, é possível que o número de vítimas que prestam queixa não chegue em 5%. “Acreditamos que haja muito mais vítimas, pelo menos 30″, explica Luciane.

Toda a família deve responder por dois crimes: extorsão, que pode chegar em até 10 anos de prisão, e associação criminosa, com pena máxima de três anos.

