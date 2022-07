‘Ele confiava que não seria punido’, diz delegada responsável pela prisão de anestesista

A delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, responsável pela prisão do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, revelou mais detalhes sobre o caso que chocou o País no começo da semana. Segundo ela, a sensação de impunidade era algo presente na conduta do médico, que foi flagrado abusando sexualmente de uma mulher durante uma cesárea.

“Até ele saber da existência do vídeo, ele mostrava uma tranquilidade e simulava nem estar entendendo o que estava acontecendo. Ele perguntou o que se passava por saber que a ação [sem as imagens] ficaria impune. Seria muito difícil, em outras circunstâncias, dar crédito [às denúncias], infelizmente. Ele confiava que não seria punido”, disse Bárbara em entrevista à GloboNews.

A delegada acredita que Giovanni tenha feito outras vítimas no domingo (10) e até mesmo em outros hospitais.

“Tudo indica que seja um criminoso em série. Já temos fortes indícios de que as outras duas mulheres que foram atendidas por ele no dia 10 também tenham sido abusadas”, disse.

Segundo Bárbara, um levantamento de todas as pacientes já atendidas por Giovanni desde quando ele passou a exercer a função de anestesista será feito. O acusado já passou por cerca de 10 unidades de saúde, entre hospitais públicos e privados.

Entenda o caso

Um vídeo revelou que Giovanni abusou sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense.

Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso por estuprar grávida durante cesárea (Reprodução/TV Globo)

Funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele costumava aplicar durante os partos, maior do que o comum.

Elas conseguiram, então, gravar o vídeo em que o rapaz aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente.

O vídeo foi repassado à polícia, e o anestesista foi preso em flagrante. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

A direção do hospital informou que abriu uma sindicância interna e notificou o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) que, por sua vez, disse que abriu um processo para apurar a conduta do anestesista, classificando o vídeo do abuso como “absurdo”.

