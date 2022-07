VÍDEO: Trem tem princípio de incêndio e passageiros precisam descer às pressas na Linha 9-Esmeralda

Passageiros passaram um susto na manhã desta terça-feira (12) na Linha 9-Esmeralda, operada pela Via Mobilidade, em São Paulo. Um trem teve um princípio de incêndio e precisou ser esvaziado às pressas. Vídeos que circulam em redes sociais mostraram as chamas (veja abaixo). Não há informações sobre feridos.

@RGottino @BalancoGeral_SP trem sentido OSASCO!! Na estacao Berrini,começou a pegar fogo no disco. Ja estava um cheiro de queimado. pic.twitter.com/QyKNjVll37 — Caio Cabral (@Caiokbral) July 12, 2022

O caso aconteceu por volta das 5h35. Usuários que estavam na composição, que seguia sentido Osasco, relataram que começaram a sentir um cheiro de queimado. Assim, quando chegaram na estação Berrini, na Zona Sul, perceberam o fogo e tiveram que desembarcar rapidamente.

A Via Mobilidade confirmou, em nota, o princípio de incêndio e destacou que o trem foi recolhido. Além disso, ressaltou que a situação já foi normalizada.

“Foi detectada a presença de fumaça sob a caixa de um trem que precisou ser esvaziado na estação Berrini e recolhido para o pátio de manutenção”, destacou no texto.

Vandalismo

No último dia 18 de junho, passageiros da Linha 11-Coral enfrentaram outro princípio de incêndio em um trem. Na ocasião, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que uma composição estava parada em uma das plataformas na estação Tatuapé, quando um passageiro cometeu um ato de vandalismo e provocou as chamas.

“Devido a um ato de vandalismo, por volta das 8h25 deste sábado [dia 18 de junho] um trem da Linha 11-Coral da CPTM, que circulava com destino a Estação Estudantes, precisou ser evacuado na Estação Tatuapé. Um objeto jogado na rede aérea danificou o pantógrafo [aparelho que recebe a energia da rede aérea para poder circular], o atrito gerou fumaça e fogo, e os funcionários com apoio de bombeiros civis que estavam embarcados atuaram de forma preventiva e rápida com extintor de incêndio. Não houve feridos”, destacou a CPTM.

LEIA TAMBÉM: