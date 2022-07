Vídeo: mãe com bebê no colo é assaltada em frente a uma escola e bandido pede desculpas

Câmeras de segurança mostram o momento em que uma mulher é assaltada em frente a uma escola particular localizada no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Nas imagens é possível notar a mulher com uma bebê no colo que, de acordo com matéria da Band, tem apenas 1 ano e cinco meses. Os bandidos chegando de moto e param o veículo na calçada e o homem que estava na garupa desce e caminha em direção à vítima. Na filmagem é possível notar a professora, que estava junto com a mulher, fechando o portão após notar a movimentação.

O homem faz a aproximação e pega a mochila da bebê, mas nota que não tem nada de valor e devolve. Depois segue até um carro vermelho que estava em frente à escola e volta. Na mesma hora, um outro rapaz também chega no portão da escola e é abordado e roubado. O comparsa que havia ficado na moto estacionada vai até o carro vermelho e exige o celular e a aliança mulher ao volante. Segundo relato, a motorista é amiga da mãe que estava segurando o bebê.

LEIA TAMBÉM: Nova avaliação aponta risco de desabamento de prédio incendiado no Centro de SP

Assista o vídeo:

“Assim que eu virei o cara já apontou a arma pra mim e anunciou que era um assalto”, relatou a vítima ao telefone. De acordo com ela, o garupa ainda se desculpou pela abordagem. “Depois que ele apontou a arma para mim, ele olhou para mim e falou desculpa”.

Ainda de acordo com a matéria, a professora fechou o portão quando notou a abordagem pois ainda havia muitas crianças dentro da escola. Contudo, a vítima diz que ela não deveria reagir.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Jovem é espancada até a morte pelo namorado; filha encontra corpo da mãe

⋅ Ele expulsou uma mãe e dois filhos dos assentos para tirar uma soneca no avião

⋅ Bolsonarista que matou petista é transferido de hospital e tem quadro de saúde considerado grave