Nova avaliação aponta risco de desabamento de prédio incendiado no Centro de SP

Uma nova avaliação apontou que o prédio de dez andares que pega fogo na região da 25 de Março, no Centro de São Paulo, corre o risco de desabar. Assim, o Corpo de Bombeiros interrompeu os trabalhos de combate ao incêndio.

As ruas do entorno, que chegaram a ser liberadas para o funcionamento do comércio mais cedo, voltaram a ser interditadas.

Além dos pontos que já estavam bloqueados, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estabeleceu quatro novos.

Confira as interdições:

Rua Comendador Afonso Kherlakian x Rua Comendador Abdo Schain

Rua Niazi Chohfi x R Vinte e Cinco de Março

R. da Cantareira X Av. Mercúrio

Av. Prestes Maia X R. Carlos Souza de Nazaré

Ladeira Porto Geral X R. Boa Vista

R. Florência de Abreu X R. Da Constituição

O incêndio

O incêndio começou por volta das 21h do último domingo (10) em um prédio de seis andares e atingiu uma loja térrea na na Rua Comendador Abdo Schahin. Em seguida, as chamas se espalharam e atingiram outro edifício de dez andares e mais um quarto imóvel histórico onde fica a Igreja Ortodoxa Antioquina de São Paulo na Rua Barão de Duprat.

O prédio onde o fogo começou não tinha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que atesta as normas de segurança em casos de emergência.

Dois socorristas se feriram durante os trabalhos de combate ao fogo. Eles sofreram queimaduras de 2º grau e foram levados para o pronto-socorro do Tatuapé, na Zona Leste, com mais de 15% do corpo queimado.

Todos os imóveis atingidos pelo fogo estavam vazios, incluindo a igreja.

