Jovem morre após piercing nos lábios inflamar e causar quadro de infecção no cérebro, em MS

Uma jovem de 20 anos morreu depois que um piercing que ela colocou nos lábios inflamou, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Andressa Souza passou 24 dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu intubada e com quadro de infecção no cérebro, e não resistiu.

A mãe da jovem, Maria Aparecida da Silva, disse em entrevista ao site “UOL” que Andressa colocou o piercing no lábio inferior há mais ou menos dois meses. A perfuração inflamou, causando inchaço na boca.

“Por volta de 13 de junho, ela começou a passar mal, ter dores fortes de cabeça e febre. Achamos que era dengue, porque estava um surto aqui em Itaporã [MS]. Levamos ela no médico e, até então, achamos que era isso, porque eu tive, meu outro filho também”, contou a mãe.

No entanto, o estado de saúde da jovem foi piorando e ela foi internada em Itaporã. Para realizar exames, foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, onde ela foi parar na UTI.

“Só aqui [em Itaporã] perdemos ela duas vezes [por paradas cardíacas]. Foi para Dourados e aconteceu a mesma coisa. O médico falou para o meu marido que não tinha expectativa de vida para ela. Fizeram a ressonância e descobriram a infecção no cérebro”, contou a mãe.

Segundo Maria Aparecida, os médicos disseram que a jovem teve 37% do cérebro comprometido pela infecção, que entrou na corrente sanguínea. Caso sobrevivesse, Andressa poderia ficar em estado vegetativo.

“Vimos que a boca dela estava muito inchada, não tinha como mexer. Inchou tanto que não tinha como tirar [o piercing]. A infecção foi para a corrente sanguínea e, de lá, se alojou no cérebro. Fez cirurgia e foi entubada. Ficou do dia 15 de junho a 9 de julho [na UTI]”, contou a mãe.

A jovem era casada e deixou um filho de três anos. A mãe contou que a jovem pagou R$ 60 para colocar o piercing nos lábios e fez um alerta:

“Falo para as meninas da minha cidade: minha filha passou por isso, evitem. É bonito, é legal, mas traz consequências. Quantas pessoas que colocam e não sabem as consequências? Não imaginava que um piercing fosse causar tanta dor e sofrimento”, lamentou.

