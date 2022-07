Jovem é espancada até a morte pelo namorado; filha encontra corpo da mãe

Uma jovem de 29 anos foi espancada até a morte pelo namorado no Rio de Janeiro na manhã da última segunda-feira (11). Seu corpo foi encontrado pela filha, de 12 anos.

Marciele Araújo da Silva Souza foi assassinada dentro de casa por Glauber Barros, com quem mantinha um relacionamento há cerca de dois anos. Segundo a família, Glauber espancou e enforcou a vítima até que ela perdesse os sentidos.

“Minha sobrinha estava na casa da avó, quando chegou em casa viu a mãe caída no chão e me chamou. Cheguei ao local e vi que ela estava sem vida. Estou destruído. Ele acabou com a minha família”, contou Ciel Araújo, irmão da vítima, ao “Extra”.

Segundo Ciel, relacionamento da irmã com Glauber sempre foi complicado, com muitas brigas.

Cielly, como era chamada, tinha dois filhos: a menina de 12 anos, que a encontrou sem vida, e um menino de 7.

O rapaz se entregou à polícia no final da tarde, confessou o crime e foi levado à Delegacia de Homicídios da capital.

Violência contra a mulher

Um caso de violência contra a mulher vem chocando o Brasil desde ontem. Um vídeo revelou que o anestesista Giovanni Quintella Bezerra abusou sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense.

A investigação começou depois que funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele costumava aplicar durante os partos.

Elas conseguiram, então, gravar o vídeo em que o rapaz aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente.

O vídeo foi repassado à polícia, e o anestesista foi preso em flagrante. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

