Bolsonarista que matou petista é transferido de hospital e tem quadro de saúde considerado grave

O policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, durante sua festa de aniversário, no Paraná, foi transferido de hospital na noite de segunda-feira (11). O bolsonarista também foi baleado pela vítima, que reagiu após ser atacada, e tem quadro de saúde considerado grave, porém estável.

Guaranho foi levado do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu para o Hospital Ministro Costa Cavalcante, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Mas o motivo da transferência não foi informado.

Além de ter sido baleado, Guaranho sofreu traumatismo craniano por causa de chutes que levou na cabeça de pessoas que estavam na festa e viram o ataque dele ao petista. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, destacou que essas pessoas deverão ser identificadas e responderão pela agressão.

Por enquanto, não há previsão da liberação de um novo boletim médico sobre o estado de saúde do policial penal. O homem teve a prisão preventiva expedida pela Justiça e é monitorado pela polícia no hospital.

O ataque

O caso aconteceu na noite de sábado (9), quando Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com uma festa com temática petista, usando as cores do partido e fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência.

A celebração era realizada na Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A, em Foz do Iguaçu. Segundo relatos de testemunhas e registro de câmera de segurança, Guaranho apareceu no local da festa pela primeira vez por volta das 23h. Ele estava de carro, acompanhado de uma mulher e um bebê.

O policial penal, então, de dentro do veículo, teria apontado sua arma para fora enquanto gritava palavras de apoio a Bolsonaro e ameaçava o aniversariante e seus convidados.

Em seguida, Guaranho entrou no local e gritou “aqui é Bolsonaro”, atirando contra a vítima, que também reagiu e efetuou um disparo. Assim, o atirador também foi atingido. Imagens que circulam em redes sociais mostraram o ataque (veja abaixo). ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

O tesoureiro do PT foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo (10). Já Guaranho chegou a ter a morte confirmada, mas depois a Polícia Civil destacou que ele está internado.

Em entrevista ao programa ‘Encontro’, da Globo, na segunda-feira (11), a esposa do petista, Pamela, afirmou que a o aniversário era privado e que Guaranho não havia recebido convite para estar lá.

“Ele simplesmente chegou na festa, desferiu algumas palavras de cunho político. Marcelo pede, naquele momento, que ele se retire do local. E ele aponta arma. Eu e o Marcelo tentamos dialogar com ele, mas ele ignora tudo isso”, disse ela.

Investigação

A delegada Iane Cardoso, responsável pelas investigações, disse em entrevista coletiva que ainda apura a motivação do ataque de Guaranho a Arruda. Ela confirmou que o policial penal federal era um dos diretores da associação onde a festa foi realizada.

“A priori é o que estão divulgando [que o motivo foi divergência politica], mas a gente está investigando, tentando extrair a verdadeira motivação. O que estão divulgando é que houve um conflito político, mas a polícia tem que averiguar”, destacou.

Já o secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marcos Antonio Jahnke, lamentou a morte do guarda municipal e afirmou já ter uma pista do motivo do ataque: “Pelo que a gente percebeu, foi uma intolerância política”, disse.

O Gaeco também integra as investigações e visa apurar o que motivou o ataque.

