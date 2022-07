Polícia Civil apura se incêndio em prédios comerciais na região da 25 de Março foi criminoso

Polícia Civil apura se incêndio de grandes proporções no Centro de SP foi criminoso (Reprodução/Twitter)

A Polícia Civil investiga o incêndio de grandes proporções que atingiu aos menos três prédios comerciais da Rua Barão de Duprat, na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, imagens de câmeras de segurança obtidas pela corporação mostraram uma pessoa saindo de um estacionamento nas proximidades, carregando dois sacos pretos. Logo depois, as chamas começaram em um dos imóveis. Assim, o caso foi registrado como incêndio e furto.

O fogo começou por volta das 21h de domingo (10) e só foi controlado na manhã desta segunda-feira (11). O incêndio teria começado em um prédio de seis andares, que estava vazio, e atingiu uma loja térrea. Em seguida, as chamas se espalharam e atingiram outro edifício de dez andares. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do incêndio (veja abaixo).

Durante a operação de combate, dois bombeiros sofreram queimaduras de 2º grau e precisaram ser socorridos a um hospital no Tatuapé. No total, 28 viaturas e mais de 80 socorristas atuaram na ocorrência, que ainda está na fase de rescaldo.

Segundo os bombeiros, a unidade da loja Matsumoto na rua Barão de Duprat desabou “totalmente”. A informação foi confirmada por Jefferson de Melo, coronel do Corpo de Bombeiros, em entrevista à CNN. Ele detalhou também que o prédio da Igreja Ortodoxa Antioquina de São Paulo, que é histórico, foi atingido pelas chamas e está com a estrutura “bem abalada”.

Por conta do incêndio, várias ruas precisaram ser interditadas no Centro. Segundo a SPTrans, isso afeta a circulação dos ônibus, pois os veículos deixaram de trafegar pela Rua da Cantareira, entre a Avenida Senador Queirós e o Parque D. Pedro II, seguindo pela Avenida Mercúrio, Avenida do Estado e acessando o Parque D. Pedro II.

Confira vídeos que circulam nas redes sociais mostrando o incêndio:

Tristeza sem tamanho neste incêndio que atingiu o edificações na região da 25 de Março. Aparentemente a histórica igreja ortodoxa da região, patrimônio da cidade, foi completamente destruída. Estamos apurando. pic.twitter.com/e6ayjORFtz — São Paulo Antiga (@SaoPauloAntiga) July 11, 2022

Genteee do nada um incêndio na rua 25 de Março na grande São Paulo! 🙌🏻😳 pic.twitter.com/JiB7n3KfJj — Lucas Rafael (@LucasRafael) July 11, 2022

Incêndio destrói várias lojas na região da Rua 25 de Março, centro SP.

Nesse momento lojas são destruídas por Incêndio na rua Barão de Duprat, região da 24 de Março. 13 viaturas e cerca de 40 homens do Corpo de Bombeiros dão combate. pic.twitter.com/HAOf0fIqLr — 𝒞𝓇𝒾𝓈 𝒱𝒾𝓁𝓁𝒶𝓇𝒾𝓃𝒽ℴ🇧🇷 (@cris_direitaRio) July 11, 2022

Neste incêndio da 25 de Março, me preocupa este local em azul.

É a 1a Igreja Ortodoxa do Brasil, fundada por sírios e libaneses.

Meu pai foi batizado lá!

Que tragédia! pic.twitter.com/Y0T54MDmUF — jamacras (@jamacras) July 11, 2022

Um incêndio de grandes proporções afetou linhas de ônibus na Região da 25 de março, centro da cidade de São Paulo. A SPTrans informa que seis linhas estão sendo desviadas em virtude da ocorrência na rua Barão de Duprat, desde as 21h deste domingo, 10 de julho. pic.twitter.com/joKUJvpkXz — Via Trolebus (@viatrolebus) July 11, 2022

