Mulher de tesoureiro do PT morto por bolsonarista fala sobre o caso: ‘Ele morreu por todos que estavam ali’

Guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloizio de Arruda, comemorava seu aniversário na noite deste sábado (9) e foi baleado e morto por Jorge José da Rocha Guaranho, um policial penal federal que se apresenta como apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas redes sociais.

Após o ataque, Marcelo revidou e baleou Guaranho de volta. Em entrevista ao programa ‘Encontro’, da Globo, nesta segunda-feira (11), a esposa do petista, Pamela, afirmou que a o aniversário era privado e que Guaranha não havia recebido convite para estar lá.

“Ele simplesmente chegou na festa, desferiu algumas palavras de cunho político. Marcelo pede, naquele momento, que ele se retire do local. E ele aponta arma. Eu e o Marcelo tentamos dialogar com ele, mas ele ignora tudo isso”, disse ela.

Durante o aniversário, que se tratava do Partidos dos Trabalhadores, Guaranho chegou ao local com um bebê e uma mulher em um carro, segundo Pamela. De acordo com ela, a acompanhante do atirador também pediu para que ele parasse.

O autor inicial do ataque afirmou que voltaria, retornou após 10 minutos e iniciou os disparos, sendo possível acompanhar pelas câmeras de segurança do local. As imagens revelam Pamela mostrando ao atirador seu distintivo de policial civil, antes do disparo acontecer.

“Foi tão rápido e tão inesperado, que ali foi uma atitude de instinto mesmo. A gente só queria tentar evitar, não com aquela violência, usando arma de fogo. Nós gostaríamos de estabelecer um diálogo com o agressor. Mas, por duas vezes, nós não conseguimos isso”, contou.

Relembre o caso

Marcelo Aloizio de Arruda foi baleado durante comemoração do aniversário temático com bandeiras, cores e fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência neste ano. O tema era voltado ao Partido dos Trabalhadores.

Jorge José da Rocha Guaranho, autor do disparo, entrou no local e gritou “aqui é Bolsonaro”, atirando contra a vítima, que também reagiu e efetuou um disparo, segundo o boletim de ocorrência. Em consequência, o autor inicial do ataque também foi atingido após o petista revidar.

Levado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, Marcelo, o tesoureiro do PT, não resistiu aos ferimentos. Embora Guaranho chegou a ter a morte confirmada, a Polícia Civil informou mais tarde que ele está vivo, porém internado.

Ao completar 50 anos de idade, Marcelo deixa a esposa e quatro filhos, um deles com apenas 40 dias de vida. De acordo com sua parceira, toda sua família está dilacerada com o ocorrido.

“O Marcelo era um apoio para todos nós. Estamos dilacerados. Gostaria que o tempo voltasse e nada disso tivesse acontecido. O Marcelo defendeu todos bravamente. Ele morreu por todos que estavam ali”, declarou Pamela.

VÍDEO: Momento dos disparos - imagens fortes!

Atenção: Cenas fortes!! O bolsonarista INVADIU a festa, atirou em Marcelo Arruda (caído), que conseguiu atingir o assassino antes de morrer.



Imprensa vendida fala em "troca de tiros" o que é claramente um ASSASSINATO (invasão + disparos) e legítima defesa do petista. pic.twitter.com/zxLGaWWRr0 — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) July 10, 2022

