Incêndio atinge prédios na região da Rua 25 de Março e deixa bombeiros feridos; veja vídeos

Um incêndio de grandes proporções atinge aos menos três prédios comerciais da Rua Barão de Duprat, na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 21h de domingo (10) e seguiam sendo combatidas na manhã desta segunda-feira (11). Dois bombeiros ficaram feridos.

O fogo teria começado em um prédio de seis andares, que estava vazio, e atingiu uma loja térrea. Em seguida, as chamas se espalharam e atingiram outro edifício de dez andares. Há risco de desabamento. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do incêndio (veja abaixo).

Durante a operação de combate, dois bombeiros sofreram queimaduras de 2º grau e precisaram ser socorridos a um hospital no Tatuapé. No total, 28 viaturas e mais de 80 socorristas atuam na ocorrência.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas a Polícia Civil informou que vai investigar se houve alguma ação criminosa que provocou as chamas.

Por conta do incêndio, várias ruas precisaram ser interditadas no Centro. Segundo a SPTrans, isso afetou a circulação dos ônibus durante a madrugada, pois os veículos deixaram de trafegar pela Rua da Cantareira, entre a Avenida Senador Queirós e o Parque D. Pedro II, seguindo pela Avenida Mercúrio, Avenida do Estado e acessando o Parque D. Pedro II.

Veja a relação das linhas afetadas abaixo:

1206/10 Pq. Vl. Maria - Correio

2104/10 Metrô Santana – Term. Pq. D. Pedro II

2161/10 Pq. Edu Chaves – Pça. Do Correio

2182/10 Jd. Brasil – Pça. Do Correio

5107/10 Term. Sacomã – Praça do Correio

5141/10 Term. Sapopemba – Pça. Do Correio

Durante a madrugada, as linhas N101-11, N203-11, N302-11 e N801-11, do serviço noturno, que trafegam pela Rua 25 de Março, também foram desviadas até as 5h.

Confira vídeos que circulam nas redes sociais mostrando o incêndio:

Genteee do nada um incêndio na rua 25 de Março na grande São Paulo! 🙌🏻😳 pic.twitter.com/JiB7n3KfJj — Lucas Rafael (@LucasRafael) July 11, 2022

A 25 de março tá em chamas!!! E não é um incêndio pequeno, já tá beirando um quarteirão inteiro 😢😢😢 que tragédia pic.twitter.com/S0sdApcXmK — Arison Rodrigo (@arisonrod) July 11, 2022

🚨#URGENTE: Rua 25 de março em chamas. Bombeiros no local. pic.twitter.com/vKGSPQCUJb — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 11, 2022

Incêndio destrói várias lojas na região da Rua 25 de Março, centro SP.

Nesse momento lojas são destruídas por Incêndio na rua Barão de Duprat, região da 24 de Março. 13 viaturas e cerca de 40 homens do Corpo de Bombeiros dão combate. pic.twitter.com/HAOf0fIqLr — 𝒞𝓇𝒾𝓈 𝒱𝒾𝓁𝓁𝒶𝓇𝒾𝓃𝒽ℴ🇧🇷 (@cris_direitaRio) July 11, 2022

🚨URGENTE: Incêndio se alastrando nos prédios comerciais da rua 25 de março. pic.twitter.com/5qD0wG6u30 — Jouberth Souza (@Jouberth19) July 11, 2022

Sobre o incêndio na 25 de março.. a fumaça já chegou aqui na liberdade. Que triste para os comerciantes ☹️ pic.twitter.com/9CBrpbcV01 — Gi Santana (@santanagi_) July 11, 2022