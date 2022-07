Homem esquartejado é encontrado dentro de mala na Grande SP

O 1º DP de Caieiras investiga o caso de um corpo esquartejado encontrado em uma mata em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o G1, o corpo do homem entre 20 e 30 anos estava enrolado em um lençol. Ele foi encontrado no começo da tarde desta segunda-feira (11) tinha cabeça e pernas dentro da mala.

Estima-se que pelo menos quatro corpos foram encontrados apenas no Parque do Carmo em 2022. A Polícia Civil também investiga oito corpos encontrados esquartejados na Zona Leste de São Paulo entre janeiro e abril desse ano.

O número de corpos pode ser ainda maior e investigações buscam verificar se existe alguma relação entre os casos.

