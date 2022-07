Brasileiro é condenado a 24 anos de prisão nos Estados Unidos por pedofilia

O brasileiro Adalberto Henriques de Freitas, morador em Quincy (Massachusetts), nos Estados Unidos, foi acusado de pedofilia e condenado a 24 anos de prisão.

O crime ocorreu em fevereiro de 2018, em uma creche clandestina administrada por Cileida de Freitas, esposa do réu.

De acordo com o Brazilian Times, as vítimas tinham 10 e 12 anos na época. As meninas foram abusadas por ele enquanto a mulher dormia ou saía para fazer compras para a casa.

Elas relataram que eram ameaçadas e por Freitas, que dizia que elas se envolveriam em problemas se contassem a alguém o que ele estava fazendo.

O homem, que atualmente tem 71 anos, é natural de Conselheiro Pena, em Minas Gerais. Ele cumprirá pena em regime fechado por crimes sexuais praticados contra as duas meninas.

LEIA TAMBÉM: