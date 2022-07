Vai renegociar suas dívidas? Veja 5 dicas para não cair em ciladas

Em meio a um cenário econômico frágil e preocupante, 28,7% das famílias brasileiras chegaram ao mês de maio inadimplentes. Esta foi a oitava alta consecutiva do indicador, que vem crescendo desde outubro do ano passado, segundo dados divulgados pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

De acordo com a última edição do IFE (Índice FinanZero de Empréstimo), também de maio, 46% dos entrevistados têm a intenção de solicitar empréstimo para os próximos três meses, porcentagem que atingiu o maior patamar dos últimos 11 meses. Ainda segundo o índice, 34,5% deles revelaram que a quitação de dívidas é a principal razão para os pedidos de empréstimo.

Diante deste cenário, a executiva Ana Paula Pisaneschi, CEO e fundadora do Uffa, plataforma que auxilia pessoas a resolverem seus problemas financeiros, separou cinco dicas para escapar das ciladas na hora de renegociar as dívidas. Confira:

1 - Tenha todas suas dívidas anotadas e saiba os valores reais

O primeiro passo para buscar a renegociação é saber o tamanho da sua dívida. Tendo a noção do valor inicial do saldo devedor, além dos juros e encargos que estão correndo sobre ele, é possível garantir que a proposta seja realmente vantajosa para a sua renegociação

2 - Analise o quanto você pode pagar

Ao buscar por um acordo é importante ter em mente o valor que você irá conseguir arcar mensalmente ou à vista, uma vez que o não cumprimento do acordo pode trazer sérias consequências. Quando ocorre a quebra de acordo, o seu CNPJ volta aos registros de inadimplência e a concessão de crédito é bloqueada novamente. Além disso, o credor poderá cancelar o acordo fechado e retornar ao contrato antigo, o que, na maioria das vezes, significa taxas de juros ainda mais altas.

3 - Procure diminuir as parcelas

As propostas de acordo com parcelamento podem parecer uma boa forma de quitar a sua dívida sem comprometer boa parte do seu orçamento mensal, porém, ao adotar prazos mais longos, as taxas de juros também aumentam e o montante final de uma dívida pode dobrar, podendo até ultrapassar o valor inicial da mesma. Em alguns casos, pode ser interessante adiar a negociação em alguns meses para juntar o valor à vista e, assim, pagar a menor taxa de juros possível. No geral, é interessante balancear o que é mais vantajoso, uma vez que não vale a pena pagar menos por mês e gastar mais no final das parcelas.

4 - Priorize as maiores dívidas

Apesar da ideia de quitar aos poucos as dívidas pequenas enquanto não é possível pagar as maiores dar a impressão de se livrar das pendências, quitar um débito de menor valor e deixar os juros correndo sobre os de valores maiores é uma péssima estratégia. Dê sempre prioridade para as maiores dívidas, afinal são elas que cobram as maiores taxas de juros e encargos, como pendências bancárias e cartões de créditos.

5 - Leia todo o contrato

Outro fator essencial na hora de renegociar a dívida é conferir os termos apresentados no contrato. Nessa etapa, é preciso se atentar às datas de pagamento, multas e taxas que serão aplicadas em caso de atrasos e conferir se as condições de pagamento estão de acordo com o combinado anteriormente. Além disso, é importante confirmar se não está sendo acrescentado nenhum outro serviço ao seu contrato, como linhas de crédito e empréstimos.