Programa oferece bolsas para pessoas negras em curso de programação digital

Estão abertas as inscrições para o programa Black Power Dev, uma parceria entre Digital House, Mercado Livre e Globant. Restam cerca de 60 vagas que garantem bolsa de 95% do valor da primeira etapa do Certified Tech Developer, curso de programação digital, exclusivamente para pessoas negras.

Interessados têm até o dia 27 de julho - ou enquanto houver vagas disponíveis - para se inscrever por meio do link. As aulas têm início no dia 1º de agosto.

Para esta edição, a Globant está conectando seu programa interno, denominado Black in Tec, e vai doar equipamentos, como laptops e desktops, para 50 selecionados pelo programa.

Os candidatos devem cumprir as fases de seleção e realizar o pagamento dos 5% do valor total do curso para garantir sua vaga. A bolsa é parcial e cobre a primeira etapa, que dura um ano e nove meses, e concede o título de “Professional Developer”.

Ao término, o aluno já estará apto a trabalhar na área como analista júnior, com salário médio de R$ 3.866,00. Ele poderá ainda fazer a segunda etapa e se especializar em front ou back-end, com possibilidades de dobrar seus rendimentos.

Vale dizer que, nesta edição do programa, 50% das vagas serão destinadas às mulheres, cis e trans.

Lançado em 2021, o Certified Tech Developer oferece conhecimentos técnicos e as soft skills necessárias para atuação em empresas de tecnologia. As aulas são realizadas em formato remoto, 100% ao vivo e online, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, totalizando 25 horas semanais.

Os alunos aprenderão fundamentos digitais, front-end, back-end, infraestrutura, banco de dados, além de learning agility, colaboração e trabalho em equipe, gestão do tempo, comunicação eficaz e postura profissional.

Programa de bolsas ‘Black Power Dev’

Inscrições: até 27 de julho

Início das aulas: 1º de agosto

Duração: 1 ano e 9 meses

Formato: 100% online (aulas ao vivo)

Link para inscrições: clique aqui.