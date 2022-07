Deformidade da Berinjela: homem quebra o pênis durante sexo na Indonésia

Um indonésio de 50 anos deu entrada no hospital com uma condição rara chamada de “deformidade de berinjela” depois que fraturou o pênis enquanto matinha relações sexuais com sua esposa, segundo noticiou o New York Post.

Quando chegou ao hospital, ele disse que seu pênis estava inchado há mais de quatro horas após manter relação sexual com sua esposa. Ele contou que durante o ato ouviu um estalo e perdeu a ereção, verificando sangramento uretral imediatamente.

Um exame mostrou que o órgão do home estava roxo e com um desvio severo para a direita, parecendo com um ponto de interrogação, como mostra a imagem de raio X abaixo.

O pênis apresentava um hematoma que ia da ponta até a base e rompimento da uretra que poderia impedir o fluxo da urina. Esse tipo de trauma, segundo os médicos, ocorre quando o pênis desliza para fora da vagina durante o ato e atinge a genitália feminina com violência. A “deformidade de berinjela” pode levar à desfiguração permanente e a impotência, se não tratada a tempo.

O paciente teve que ser submetido a uma cirurgia peniana onde o pênis foi aberto, como uma salsicha, onde a uretra fraturada foi corrigida com pontos solúveis e o hematoma foi drenado.

Segundo os médicos, após cinco dias de repouso ele recebeu alta, mas teve que usar um cateter uretral por 21 dias, até que o tecido da uretra se regenerasse e os pontos fosse absorvidos pelo corpo.

Em sua consulta de retorno, algumas semanas depois, ele disse que se sentia bem fisicamente e também sexualmente e que sua “masculinidade estava intacta.”

O caso foi detalhado no International Journal of Surgery Case Reports.

